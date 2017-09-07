МИД Израиля опубликовал предупреждение в связи с ураганом "Ирма"

В четверг, 7 сентября, МИД Израиля опубликовал предупреждение гражданам страны, находящимся на Кубе. Предупреждение касается ситуации, сложившейся в связи с ураганом "Ирма".

Израильтянам рекомендовано внимательно следить за сообщениями властей, которые публикуются в местных СМИ и выполнять все распоряжения спасателей и военных.

Израильтянам также рекомендовано по возможности избегать посещения районов, которые, как ожидается, будут застигнуты ураганом, а тех, кто находится в этих районах, просят немедленно их покинуть.

В случае необходимости граждане страны могут обратиться в посольство Израиля в столице Кагнады Оттаве.