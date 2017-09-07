Шеф-повар Рафи Коэн задержан в аэропорту имени Бен-Гуриона

В среду, 6 сентября, полиция задержала в аэропорту имени Бен-Гуриона известного шеф-повара Рафи Коэна.

Против него ведется судебный процесс в связи с задолженностями перед работниками ресторана "Рафаэль", принадлежащего Коэну. Ранее он сбежал из страны.

В четверг, 7 сентября, мировой суд в Тель-Авиве проведет заседание по поводу продления ареста задержанного. Согласно прошению полиции, поданному в суд, Коэн подозревается в угрозах работникам банка "Леуми". Полиция просит продлить его арест на три дня, а также направить Коэна на психиатрическую экспертизу.

Как пишет Ynet, в апреле ресторан "Рафаэль" закрылся, а Коэн исчез. Работники заведения обратились в суд с просьбой издать поставление о ликвидации ресторана. Они утверждали, что с февраля ресторан перестал выплачивать зарплату работникам, а его владелец, Рафи Коэн, пропал.

По словам работников, "Рафаэль" задолжал им более 100 тысяч шекелей. Кроме того, он должен сотни тысяч шекелей поставщикам.

Судебный исполнитель, ответственный за ликвидацию ресторана, утверждает, что Коэн должен работникам полмиллиона шекелей, а поставщикам - полтора миллиона шекелей.

Кроме того, две компании Коэна должны 600 тысяч шекелей сети отелей "Дан" и полтора миллиона шекелей Налоговому управлению.

В 2014 году Коэн уже закрывал свой ресторан после того, как, по его утверждению, он стал жертвой мошенничества. Проверяя отчетность, он обратил внимание на большое количество возвратов заказанных блюд. Деньги за эти блюда не попадали в кассу. Каждый вечер ресторан недосчитывался десятков тысяч шекелей. При этом Коэн был убежден, что клиенты были довольны и не возвращали свои заказы.

Коэн тяжело переживал "предательство" тех, с кем он вместе работал. У него произошел нервный срыв. В интервью газете "Едиот Ахронот" он жаловался, что страдает от бессонницы, у него нет аппетита, и за два месяца он похудел на 12 кг.