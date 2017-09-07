Офицер "Мосада" в отставке об ударе по цели в Сирии: "Русские не мешают"

Редакция NEWSru.co.il попросила высокопоставленного офицера "Мосада" в отставке Исраэля Лави прокомментировать информацию об авиаударе по военному объекту на западе Сирии.

В начале беседы наш корреспондент отметил, что удар по объекту в Масьяфе был нанесен через 10 лет после того, как израильские ВВС уничтожили в Сирии строившийся ядерный реактор.

Исраэль Лави отказался говорить о событиях десятилетней давности и заявил: "Самая большая ошибка СМИ – проведение аналогий. Сравнивать нельзя. То, что было 10 лет назад, не имеет отношение к тому, что произошло сейчас. Мы точно знаем только то, где была атака. 10 лет назад была другая геополитическая ситуация".

"Еще несколько лет назад Россия не сидела в Латакии, Тартусе и Хмеймим. Сейчас там все кишит русскими, и очевидно, что израильтяне не могли совершить такую операцию, не предупредив русских. Поэтому, когда Нетаниягу недавно встречался с Путиным, было очевидно, что нужно чего-то ждать", – сказал Лави.

"Нетаниягу правильно себя вел, когда говорил, что Иран строит в Ливане и Сирии заводы по производству ракет. Думаю, что с Ливаном это не так, но в Сирии Иран действительно очень активен, и Нетаниягу не зря заявил всему миру, что существует проблема и что Израиль не будет бездействовать", – полагает наш собеседник.

"Израиль показал, что русские не мешают нам охранять свои интересы и бороться с Ираном", – подчеркнул Исраэль Лави, являющийся участником проекта "Профессионал национальной безопасности".

"Место операции – очень деликатное место, и эту операцию нельзя сравнивать с предыдущими. Во-первых, там русские. Во-вторых, это место далеко от Израиля. Я думаю, что, учитывая расстояние, израильские ВВС бомбили не с территории Сирии, а с территории Ливана. Возможно, с моря, но скорее всего из Ливана. Тем более, что ливанцы сообщали, что ночью наблюдали сильную активность ВВС ЦАХАЛа над территорией Ливана", – заявил Лави в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il.

Отметим, что командование армии Сирии заявило, что ВВС ЦАХАЛа атаковали объект в провинции Хама из воздушного пространства Ливана (наш собеседник на момент разговора с корреспондентом этого заявления видеть не мог).





