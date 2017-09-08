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Либерман: "Мы не ищем авантюр, но должны заботиться о своей безопасности"

время публикации: 7 сентября 2017 г., 20:50 | последнее обновление: 7 сентября 2017 г., 20:50 блог версия для печати фото
Либерман: "Мы не ищем авантюр, но должны заботиться о своей безопасности"

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, комментируя информацию иностранных СМИ об авиаударе израильских ВВС по сирийскому химическому объекту, что в Сирии каждый день что-то взрывается и кто-то гибнет, и что это внутрисирийские проблемы.

В эфире радиостанции 100 FM глава министерства обороны подчеркнул, что Израиль не ищет авантюр и ему не нужна война с Сирией.

"Вместе с тем, мы твердо намерены не дать нашим врагам возможности и даже намека на возможность нанести ущерб безопасности Израиля и его жителей. Мы сделаем все, чтобы предотвратить создание шиитского коридора между Тегераном и Дамаском", - заявил Либерман.

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