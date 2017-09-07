Минобороны Израиля представило боевую машину "Кармель" и беспилотную технику будущего

На этой неделе министерство обороны Израиля представило широкой публике видеоматериалы о новейших отечественных разработках, которые планируется в обозримом будущем принять на вооружение ЦАХАЛа.

Особое внимание было уделено различным версиям боевой сухопутной машины "Кармель", которые показаны в демонстрационном фильме. Речь идет о компактной и легкой БМП с экипажем 2-3 человека, оптимизированной под участие в боях в городских условиях или на пересеченной местности в любое время суток, с гибридной силовой установкой (аккумуляторы смогут в течение длительного времени питать электронные системы при отключенном основном двигателе). Машина будет оборудована системой активной защиты нового поколения и защищена от возможных кибератак. Особое внимание уделено возможности ведения боя одновременно группой экипажей, когда каждый БМП может обеспечивать защиту других машин. Управление боевой машиной "Кармель" максимально автоматизировано и будет осуществляться с помощью большой сенсорной панели, позволяющей видеть происходящее на поле боя. Разработкой "Кармеля" занимаются компании Rafael, Elbit Systems и IAI.

Автономная подводная лодка "Кисрон" (по ивритскому названию тропической рыбы-ангела) для секретных миссий, снабженная разведывательным беспилотным летательным аппаратом.

Компактная автономная подлодка для разведывательных и картографических миссий, разработанная в сотрудничестве с университетом имени Бен-Гуриона. Отличается способностью быстрого и почти вертикального погружения.

Беспилотные сухопутные машины класса RoBattle, Guardium, Hauling, Sahar, RoboCon и REX Field Porter, предназначенные для осуществления боевых миссий, патрулирования, разминирования и сопровождения конвоя. Разработка Robotic Systems/IAI.

Беспилотный грузовой мультикоптер Yasuron Green (компания Aeronautics), который может быть принят на вооружение уже в ближайшее время.