Статистика самоубийств среди репатриантов. Комментарии минздрава Израиля

По данным министерства здравоохранения Израиля, среди репатриантов из бывшего СССР самоубийц в два раза больше, чем среди коренных израильтян. По запросу NEWSru.co.il ведомство разъяснило, в чем причины этого явления, и рассказало о работе, которая проводится для сокращения количества самоубийств среди репатриантов.

Согласно сведениям, предоставленным минздравом, за период с 2010 по 2014 год 466 выходцев из бывшего СССР, приехавших в страну после 1990 года, совершили самоубийства. 379 из них – мужчины, 87 – женщины. Больше всего самоубийц было в возрастной группе от 25 до 44 лет (176 случаев), на втором месте – возрастная группа 45-64 года (148 случаев).

Если среди коренных израильтян в последние годы наблюдается снижение количества самоубийств, то в общине репатриантов из бывшего СССР этот показатель почти не меняется. Вместе с тем отмечается, что в 2012-2014 годах количество самоубийств в среде выходцев из Эфиопии было в 2,2 раза больше, чем среди репатриантов из бывшего СССР.

Минздрав приводит также сведения о попытках совершения самоубийств. В 2012-2016 годах среди выходцев из бывшего СССР покончить с собой пытались 3826 человек. Среди них – 1519 мужчин и 2282 женщины. Чаще всего свести счеты с жизнью пытались люди в возрасте 25-44 лет (1619 случаев), на втором месте – возрастная категория 15-24 года (976 случаев), на третьем месте – люди в возрасте от 45 до 64 лет (794 случая).

Отмечается, что среди репатриантов из бывшего СССР было зафиксировано в 1,4 раза больше попыток самоубийств, чем среди коренных израильтян.

Минздрав называет причины суицидов среды выходцев из бывшего СССР. Во-первых, речь идет о генетической предрасположенности к суицидальному поведению, психических расстройствах, таких, как депрессия, и отсутствии общественной поддержки.

Во-вторых, переезд в другую страну является фактором, усиливающим психическую напряженность и провоцирующим суицидальное поведение. Этим объясняется, почему в среде репатриантов больше случаев самоубийств, чем среди коренных жителей.

В-третьих, на склонность репатриантов к суицидам влияет также ситуация в этой сфере в стране исхода. Так, по сведениям минздрава, количество самоубийств в странах, входивших в СССР, выше, чем в Европе. Исследования показывают, что среди выходцев из этих стран наблюдается высокий уровень психической напряженности, однако, уровень самоубийств среди них не такой высокий, как среди населения в странах исхода.

Все возрастные группы репатриантов испытывают психическую напряженность в течение нескольких лет после переезда в Израиль. Они гораздо чаще, чем местные жители, думают о совершении самоубийств, отмечают специалисты минздрава.

Среди факторов риска называются употребление алкоголя, потеря работы, снижение профессионального статуса, отказ от обращения за психологической помощью. Вдовцы и разведенные также проявляют большую склонность к суицидальному поведению, а среди репатриантов много таких людей.

Уровень безработицы среди выходцев из бывшего СССР не выше, чем среди местного населения. Но трудоустройство репатриантов зачастую бывает частичным или временным, и они вынуждены соглашаться на работу, не соответствующую их амбициям, профессиональному статусу и навыкам.

В минздраве утверждают, что главным фактором, который помогает снизить психическую напряженность в среде репатриантов, является общественная поддержка.

С 2013 года в Израиле реализуется национальная программа по предотвращению самоубийств. В ней принимают участие министерства, полиция, больничные кассы, муниципальные власти и различные некоммерческие организации. На сегодняшний день программа действует в более чем 50 муниципалитетах.

Программа включает несколько стратегий для предотвращения самоубийств, которые доказали свою эффективность в Израиле и в мире. Она уделяет особое внимание слоям населения, находящимся в группе риска, таким как репатрианты.

Программа включает в себя подготовку профессионалов по работе с людьми с суицидальным поведением, горячие линии для людей, находящихся на грани самоубийства (в том числе на русском языке), помощь в получении лечения для людей, склонных к суициду, предотвращение доступа к опасным предметам и лекарственным средствам, с помощью которых можно совершить самоубийство, поддержку семей, чьи родственники покончили с собой.

Первую психологическую помощь можно получить по телефону 1201.





