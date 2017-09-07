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В Израиле

Статистика самоубийств среди репатриантов. Комментарии минздрава Израиля

время публикации: 14:39 | последнее обновление: 15:06 блог версия для печати фото
Статистика самоубийств среди репатриантов. Комментарии минздрава Израиля
Статистика самоубийств среди репатриантов. Комментарии минздрава Израиля
Статистика самоубийств среди репатриантов. Комментарии минздрава Израиля

По данным министерства здравоохранения Израиля, среди репатриантов из бывшего СССР самоубийц в два раза больше, чем среди коренных израильтян. По запросу NEWSru.co.il ведомство разъяснило, в чем причины этого явления, и рассказало о работе, которая проводится для сокращения количества самоубийств среди репатриантов.

Согласно сведениям, предоставленным минздравом, за период с 2010 по 2014 год 466 выходцев из бывшего СССР, приехавших в страну после 1990 года, совершили самоубийства. 379 из них – мужчины, 87 – женщины. Больше всего самоубийц было в возрастной группе от 25 до 44 лет (176 случаев), на втором месте – возрастная группа 45-64 года (148 случаев).

Если среди коренных израильтян в последние годы наблюдается снижение количества самоубийств, то в общине репатриантов из бывшего СССР этот показатель почти не меняется. Вместе с тем отмечается, что в 2012-2014 годах количество самоубийств в среде выходцев из Эфиопии было в 2,2 раза больше, чем среди репатриантов из бывшего СССР.

Минздрав приводит также сведения о попытках совершения самоубийств. В 2012-2016 годах среди выходцев из бывшего СССР покончить с собой пытались 3826 человек. Среди них – 1519 мужчин и 2282 женщины. Чаще всего свести счеты с жизнью пытались люди в возрасте 25-44 лет (1619 случаев), на втором месте – возрастная категория 15-24 года (976 случаев), на третьем месте – люди в возрасте от 45 до 64 лет (794 случая).

Отмечается, что среди репатриантов из бывшего СССР было зафиксировано в 1,4 раза больше попыток самоубийств, чем среди коренных израильтян.

Минздрав называет причины суицидов среды выходцев из бывшего СССР. Во-первых, речь идет о генетической предрасположенности к суицидальному поведению, психических расстройствах, таких, как депрессия, и отсутствии общественной поддержки.

Во-вторых, переезд в другую страну является фактором, усиливающим психическую напряженность и провоцирующим суицидальное поведение. Этим объясняется, почему в среде репатриантов больше случаев самоубийств, чем среди коренных жителей.

В-третьих, на склонность репатриантов к суицидам влияет также ситуация в этой сфере в стране исхода. Так, по сведениям минздрава, количество самоубийств в странах, входивших в СССР, выше, чем в Европе. Исследования показывают, что среди выходцев из этих стран наблюдается высокий уровень психической напряженности, однако, уровень самоубийств среди них не такой высокий, как среди населения в странах исхода.

Все возрастные группы репатриантов испытывают психическую напряженность в течение нескольких лет после переезда в Израиль. Они гораздо чаще, чем местные жители, думают о совершении самоубийств, отмечают специалисты минздрава.

Среди факторов риска называются употребление алкоголя, потеря работы, снижение профессионального статуса, отказ от обращения за психологической помощью. Вдовцы и разведенные также проявляют большую склонность к суицидальному поведению, а среди репатриантов много таких людей.

Уровень безработицы среди выходцев из бывшего СССР не выше, чем среди местного населения. Но трудоустройство репатриантов зачастую бывает частичным или временным, и они вынуждены соглашаться на работу, не соответствующую их амбициям, профессиональному статусу и навыкам.

В минздраве утверждают, что главным фактором, который помогает снизить психическую напряженность в среде репатриантов, является общественная поддержка.

С 2013 года в Израиле реализуется национальная программа по предотвращению самоубийств. В ней принимают участие министерства, полиция, больничные кассы, муниципальные власти и различные некоммерческие организации. На сегодняшний день программа действует в более чем 50 муниципалитетах.

Программа включает несколько стратегий для предотвращения самоубийств, которые доказали свою эффективность в Израиле и в мире. Она уделяет особое внимание слоям населения, находящимся в группе риска, таким как репатрианты.

Программа включает в себя подготовку профессионалов по работе с людьми с суицидальным поведением, горячие линии для людей, находящихся на грани самоубийства (в том числе на русском языке), помощь в получении лечения для людей, склонных к суициду, предотвращение доступа к опасным предметам и лекарственным средствам, с помощью которых можно совершить самоубийство, поддержку семей, чьи родственники покончили с собой.

Первую психологическую помощь можно получить по телефону 1201.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 августа 2017 г.
Минздрав: в Израиле снизилось количество самоубийств
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 октября 2013 г.
ЦАХАЛ признал: около трети солдат-самоубийц - репатрианты
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 августа 2013 г.
37% солдат, покончивших с собой за минувшие шесть лет – репатрианты
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 ноября 2009 г.
Отчет: из 150 тысяч проблемных детей каждый десятый пытался покончить с собой
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 июля 2009 г.
Минздрав разработал программу по предотвращению суицида у репатриантов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июля 2009 г.
Минздрав Израиля: суицид наиболее распространен среди репатриантов из России







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