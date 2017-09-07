В иерусалимской больнице умер активист террористической группировки НФОП

Палестинское агентство Maan сообщает, что в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Карем" умер 21-летний Раэд ас-Сали, проживавший в лагере беженцев Даэйше на окраине Бейт-Лехема.

В публикации говорится, что ас-Сали был тяжело ранен во время операции ЦАХАЛа 7 августа этого года, потерял много крови и спустя месяц умер в больнице. Его тело будет передано родственникам 8 сентября.

Судя по фотографии, опубликованной агентством Maan, Раэд ас-Сали был активистом террористической организации "Народный фронт освобождения Палестины". Однако в тексте сообщения о его смерти ничего не сказано о принадлежности к террористической группировке.

По всей видимости, редакция Maan перепутала дату. О том, что израильские военные проводили операцию в Даэйше по задержанию разыскиваемых террористов, пресс-служба ЦАХАЛа сообщала рано утром 9 августа. Тогда отмечалось, что в ходе операции военные были вынуждены применить оружие, причем в результате "дружественного огня" был ранен один из военнослужащих. Подозреваемые, пытавшиеся скрыться, также получили ранения и были госпитализированы.