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Прогноз погоды на 7 сентября: переменная облачность, жарко

время публикации: 05:42 | последнее обновление: 05:42 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 7 сентября: переменная облачность, жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 7 сентября, будет наблюдаться переменная облачность. Жарко, температура соответствует среднесезонной.

В Иерусалиме – 19-28 градусов, в Тель-Авиве – 22-30, в Хайфе – 22-29, в Эйлате – 27-36. В Беэр-Шеве – 19-32, в Мицпе-Рамоне – 19-29, на побережье Мертвого моря – 29-37, в Ашкелоне – 23-30, в Ариэле – 18-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-36, на Голанских высотах – 20-32.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 80-200 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В пятницу ожидается заметное повышение температуры до уровня выше среднесезонной, сухо. В субботу-воскресенье – без существенных изменений.

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Четверг, 7 сентября 2017 г.
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