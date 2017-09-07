7 сентября 2017 г.
последняя новость: 16:49
Лолита превратилась в старуху
Ем друзей, ем подруг
Гузеева возьмет себя в руки
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:58 ДТП на севере Израиля, пострадали четыре человека
15:59 Продлен арест бывшего главы канцелярии Нетаниягу
15:34 Саар пожелал Нетаниягу оказаться невиновным
15:30 Скончался серфингист, который чуть не утонул у побережья Герцлии
14:39 Статистика самоубийств среди репатриантов. Комментарии минздрава Израиля
14:36 Житель Лода обвиняется в убийстве молодого мужчины за связь с его женой
13:19 Житель Ашдода приговорен к 19 годам тюрьмы за изнасилование и избиение женщины
13:07 МИД Израиля опубликовал предупреждение в связи с ураганом "Ирма"
13:05 Трамвайное ДТП в Иерусалиме, пострадали четыре человека
12:47 Житель арабской деревни Ара подозревается в незаконном хранении оружия
В Израиле

Саар пожелал Нетаниягу оказаться невиновным

время публикации: 15:34 | последнее обновление: 16:08 блог версия для печати фото
Саар пожелал Нетаниягу оказаться невиновным

6 сентября в Ор-Йегуде, состоялось праздничное мероприятие, организованное бывшим министром просвещения Гидеоном Сааром в честь наступающего Еврейского нового года (Рош а-Шана). На мероприятие были приглашены сторонники бывшего министра и его соратники по партии "Ликуд". По словам приближенных Саара, в мероприятии приняли участие примерно тысяча человек. Гидеон Саар обратился к присутствующим и отметил в своей речи, что государство Израиль нуждается в сильной партии Ликуд, которая "должна продолжать возглавлять нашу страну, указывать путь и обеспечить ее будущее". Саар выразил надежду, что в новом году расследования в отношении премьер-министра завершатся без предъявления ему обвинения.

"В начале 1999 года Биньямин Нетаниягу назначил меня на должность секретаря правительства. С тех пор мы прошли длинный путь вместе - в оппозиции и в правительстве. Как правило, мы работали во взаимопонимании и сотрудничестве, ради блага нашего государства. Иногда, у нас были и разногласия. Однако они не повлияли на тот факт, что мы разделяем одни и те же принципы, которые, на мой взгляд, так важны для будущего нашего народа. Поэтому мне, члену "Ликуда", гражданину, единомышленнику, не просто слушать новости в последние дни. Я надеюсь, что глава правительства окажется невиновным. Покойный Менахем Бегин утверждал, что даже очевидное надо говорить вслух. Очевидно, что вина человека, или его невиновность должна определяться в судебном порядке. Не в телевизионных студиях, не заголовками газет" – подчеркнул Саар.

Кроме того, бывший министр отметил, что "Ликуд" выступает против создания палестинского государства к западу от реки Иордан, потому что это неизбежно приведет к потере безопасности и к угрозе уничтожения государства Израиль:

"Поэтому территории отдавать нельзя, и мы не допустим, чтобы это произошло", сказал Саар.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 7 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017