Саар пожелал Нетаниягу оказаться невиновным

6 сентября в Ор-Йегуде, состоялось праздничное мероприятие, организованное бывшим министром просвещения Гидеоном Сааром в честь наступающего Еврейского нового года (Рош а-Шана). На мероприятие были приглашены сторонники бывшего министра и его соратники по партии "Ликуд". По словам приближенных Саара, в мероприятии приняли участие примерно тысяча человек. Гидеон Саар обратился к присутствующим и отметил в своей речи, что государство Израиль нуждается в сильной партии Ликуд, которая "должна продолжать возглавлять нашу страну, указывать путь и обеспечить ее будущее". Саар выразил надежду, что в новом году расследования в отношении премьер-министра завершатся без предъявления ему обвинения.

"В начале 1999 года Биньямин Нетаниягу назначил меня на должность секретаря правительства. С тех пор мы прошли длинный путь вместе - в оппозиции и в правительстве. Как правило, мы работали во взаимопонимании и сотрудничестве, ради блага нашего государства. Иногда, у нас были и разногласия. Однако они не повлияли на тот факт, что мы разделяем одни и те же принципы, которые, на мой взгляд, так важны для будущего нашего народа. Поэтому мне, члену "Ликуда", гражданину, единомышленнику, не просто слушать новости в последние дни. Я надеюсь, что глава правительства окажется невиновным. Покойный Менахем Бегин утверждал, что даже очевидное надо говорить вслух. Очевидно, что вина человека, или его невиновность должна определяться в судебном порядке. Не в телевизионных студиях, не заголовками газет" – подчеркнул Саар.

Кроме того, бывший министр отметил, что "Ликуд" выступает против создания палестинского государства к западу от реки Иордан, потому что это неизбежно приведет к потере безопасности и к угрозе уничтожения государства Израиль:

"Поэтому территории отдавать нельзя, и мы не допустим, чтобы это произошло", сказал Саар.