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Второй канал ИТВ: в пятницу Саре Нетаниягу будет предъявлено обвинение по "делу о премьерской резиденции"

время публикации: 21:12 | последнее обновление: 21:15 блог версия для печати фото
Второй канал ИТВ: в пятницу Саре Нетаниягу будет предъявлено обвинение по "делу о премьерской резиденции"

Как сообщает Второй канал ИТВ, юридический советник правительства Авихай Мандельблит уведомил супругу премьер-министра Сару Нетаниягу, что в пятницу, 8 сентября, в суд будет передано обвинительное заключение против нее по "делу о резиденции премьер-министра".

В рамках этого дела Сара Нетаниягу и бывший замгендиректора министерства главы правительства Эзра Сайдоф подозреваются в получении выгоды мошенническим путем и в обмане и подрыве общественного доверия.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что его супруга не пойдет на сделку со следствием и не будет признавать себя виновной в том, чего она не совершала.



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