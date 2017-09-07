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В Израиле

Мудрецы Торы ШАС и "Яадут а-Тора" решили не разваливать коалицию из-за субботы

время публикации: 22:46 | последнее обновление: 22:46 блог версия для печати фото
Мудрецы Торы ШАС и "Яадут а-Тора" решили не разваливать коалицию из-за субботы

В Иерусалиме прошло совместное заседание советов мудрецов Торы партий ШАС, "Агудат Исраэль" и "Дегель а-Тора" (последние две составляют блок "Яадут а-Тора"), посвященное политике этих партий в рамках борьбы за святость субботы.

Среди прочих, в совещании принимали участие духовные лидеры гурских и вижницких хасидов, председатель совета мудрецов Торы ШАС раввин Шалом Коэн, лидеры литвацких общин.

По итогам совещания представители партий в Кнессете получили указание законодательными путями препятствовать публичному нарушению святости субботы, однако не доводить дело до коалиционного кризиса и развала правительства, сообщает сайт "7-й канал".

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