Мудрецы Торы ШАС и "Яадут а-Тора" решили не разваливать коалицию из-за субботы

В Иерусалиме прошло совместное заседание советов мудрецов Торы партий ШАС, "Агудат Исраэль" и "Дегель а-Тора" (последние две составляют блок "Яадут а-Тора"), посвященное политике этих партий в рамках борьбы за святость субботы.

Среди прочих, в совещании принимали участие духовные лидеры гурских и вижницких хасидов, председатель совета мудрецов Торы ШАС раввин Шалом Коэн, лидеры литвацких общин.

По итогам совещания представители партий в Кнессете получили указание законодательными путями препятствовать публичному нарушению святости субботы, однако не доводить дело до коалиционного кризиса и развала правительства, сообщает сайт "7-й канал".