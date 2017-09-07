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У побережья Герцлии чуть не утонул серфингист

время публикации: 11:07 | последнее обновление: 11:10 блог версия для печати фото
У побережья Герцлии чуть не утонул серфингист

В четверг, 7 сентября, 35-летний мужчина чуть не утонул у побережья Герцлии.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Речь идет о серфингисте, которого вытащили из воды другие спортсмены, занимающиеся серфингом. Он был без сознания. У мужчины также отсутствовали пульс и дыхание.

Фельдшеры службы "Маген Давид Адом" оказали мужчине первую помощь. Когда у него вновь появился пульс, пострадавший был доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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