У побережья Герцлии чуть не утонул серфингист

В четверг, 7 сентября, 35-летний мужчина чуть не утонул у побережья Герцлии.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Речь идет о серфингисте, которого вытащили из воды другие спортсмены, занимающиеся серфингом. Он был без сознания. У мужчины также отсутствовали пульс и дыхание.

Фельдшеры службы "Маген Давид Адом" оказали мужчине первую помощь. Когда у него вновь появился пульс, пострадавший был доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.