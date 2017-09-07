Начался суд над обвиняемыми по делу 242

В четверг, 7 сентября, в окружном суде Тель-Авива начался суд над бывшим заместителем министра внутренних дел Фаиной Киршенбаум, а также остальными обвиняемыми по делу 242.

Фаина Киршенбаум обвиняется во взяточничестве, обмане общественного доверия, отмывании денег, а также в налоговых правонарушениях. Прокуратура подала также просьбу о конфискации ее имущества на сумму 5,7 миллиона шекелей.

Обвинения предъявлены также бывшему главе штаба партии "Наш дом Израиль" Дауду Годовскому, бывшему гендиректору министерства сельского хозяйства Рами Коэну и его жене Батье, главе организации "Айялим" Матану Дахану, его заместителю Дани Гликсбергу, генеральному директору всемирной организации "Эзра" Даниэлю Элинсону, лоббисту Стивену Леви, гендиректору Ассоциации предпринимателей Израиля Ирене Вальдберг.

В начале заседания представитель прокуратуры сообщил, что с одним из обвиняемых – казначеем регионального совета Мате Биньямин Эфи Пелесом – достигнуто соглашение о досудебной сделке. Он признает себя виновным в обмане общественного доверия и будет приговорён к общественным работам.

Согласно опубликованной информации, в ходе судебного процесса будут заслушаны показания не менее 470 свидетелей.

По заявлению адвоката Фаины Киршенбаум, она не намерена признавать себя виновной в инкриминируемых ей деяниях. Адвокат также попросил у суда предоставить защите время, необходимое для изучения материалов дела.

Дело бывшего министра туризма Стаса Мисежникова выделено в отдельное производство. Телеканал "Кан 11" публиковал сообщение, согласно которому прокуратура и адвокаты Мисежникова ведут переговоры о заключении с ним досудебной сделки.





