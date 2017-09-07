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Директор INSS Амос Ядлин: после удара по Сирии надо быть готовыми к ответу Ирана и России

время публикации: 09:39 | последнее обновление: 10:07 блог версия для печати фото
Амос Ядлин

Директор Института исследования национальной безопасности (INSS) и бывший глава службы военной разведки (АМАН) Амос Ядлин в своем твиттере прокомментировал публикации об ударе израильских ВВС по предприятию в Сирии, где разрабатывалось химическое оружие.

Ядлин подчеркнул, что речь не идет об обычной атаке, так как целью был сирийский военный научный центр, который разрабатывает и производит высокоточные ракеты, которые могли бы сыграть значительную роль в следующей войне в регионе.

Далее Амос Ядлин пишет, что подвергшийся бомбардировке завод также производил химическое оружие и взрывчатые вещества, применявшиеся в ходе гражданской войны в Сирии. А потому, если речь действительно идет об ударе ЦАХАЛа, то таким образом Израиль заявляет о своем отношении к применению такого оружия против граждан, а также о том, что он не допустит разработку и производство стратегических вооружений.

В комментариях Ядлина отмечается, что по времени эта атака совпала с ситуацией, когда супердержавы (Россия и США, прежде всего) проигнорировали "красные линии", определенные правительством Израиля.

Он отметил, что наличие в Сирии российских систем ПВО не помешало проведению этой операции.

"Сейчас очень важно сосредоточиться на контроле эскалации ситуации и подготовиться к реакции Сирии, Ирана, "Хизбаллы" и, возможно, даже российскому ответу", – резюмирует Амос Ядлин.



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