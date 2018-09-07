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В Израиле

ВВС ЦАХАЛа дважды атаковали наблюдательные пункты ХАМАС

время публикации: 7 сентября 2018 г., 20:15 | последнее обновление: 7 сентября 2018 г., 20:43 блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа дважды атаковали наблюдательные пункты ХАМАС
ВВС ЦАХАЛа дважды атаковали наблюдательные пункты ХАМАС

В пятницу, 7 сентября, на границе сектора Газы прошел очередной "марш возвращения".

По оценкам ЦАХАЛа, в акции принимали участие несколько тысяч палестинцев. Они жгли покрышки, а также швыряли камни и бутылки с "коктейлем Молотова" в сторону израильских военнослужащих. Кроме того, в ходе "марша" были сожжены чучела, символизирующие Либермана, Нетаниягу и Трампа.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями. Среди израильских военнослужащих пострадавших нет.

Во второй половине дня ВВС ЦАХАЛа атаковали наблюдательный пункт ХАМАСа в северной части сектора Газы. Эта атака стала ответом на действия участников "марша", швырнувших гранату в сторону военнослужащих Армии обороны Израиля.

Еще один наблюдательный пункт ХАМАС был атакован силами ВВС ЦАХАЛа на юге сектора – в ответ на причинение ущерба инфраструктуре безопасности в этом районе.

Минздрав Газы сообщил, что в результате действий израильских военнослужащих в южной части сектора был убит 17-летний палестинец. По состоянию на 19:00, пострадали 210 участников беспорядков; 70 из них получили огнестрельные ранения.

Накануне источники в секторе Газы сообщили, что ХАМАС отозвал своих "охранников" от забора безопасности на границе с Израилем. Во время последних "маршей возвращения" полиция ХАМАС отвечала за то, чтобы никто из участников не пронес оружие к границе с Израилем.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 сентября 2018 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 сентября 2018 г.
"Возвращение, несмотря на Трампа". На границе Газы начался очередной "марш"





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