Пресс-служба ЦАХАЛа: нападение на двух израильтян в Самарии - это теракт

В субботу, 7 сентября, в 14:40, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: первые результаты расследования инцидента в Кфар-Азуне свидетельствуют о том, что речь идет о теракте.

Террорист, вооруженный ножом, напал на двух израильтян, приехавших в деревню для того, чтобы получить медицинскую помощь. Силы ЦАХАЛа осуществляют операцию по розыску и задержанию террориста.

Напомним, около 12:00 военнослужащие дивизии "Эфраим" эвакуировали из деревни Кфар-Азун двух израильтян, получивших ножевые ранения.

17-летний юноша получил множественные ножевые ранения верхней части туловища, его состояние оценивается врачами как тяжелое. 60-летний мужчина, его отец, был легко ранен в руку.

Военнослужащие оказали раненым первую помощь и передали парамедикам службы "Маген Давид Адом", которые доставили раненых в больницу "Меир".



