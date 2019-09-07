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В Израиле

Пресс-служба ЦАХАЛа: нападение на двух израильтян в Самарии - это теракт

время публикации: 14:52 | последнее обновление: 14:52 блог версия для печати фото

В субботу, 7 сентября, в 14:40, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила: первые результаты расследования инцидента в Кфар-Азуне свидетельствуют о том, что речь идет о теракте.

Террорист, вооруженный ножом, напал на двух израильтян, приехавших в деревню для того, чтобы получить медицинскую помощь. Силы ЦАХАЛа осуществляют операцию по розыску и задержанию террориста.

Напомним, около 12:00 военнослужащие дивизии "Эфраим" эвакуировали из деревни Кфар-Азун двух израильтян, получивших ножевые ранения.

17-летний юноша получил множественные ножевые ранения верхней части туловища, его состояние оценивается врачами как тяжелое. 60-летний мужчина, его отец, был легко ранен в руку.

Военнослужащие оказали раненым первую помощь и передали парамедикам службы "Маген Давид Адом", которые доставили раненых в больницу "Меир".

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 сентября 2019 г.
Пресс-служба армии: ЦАХАЛ расследует инцидент в Самарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 сентября 2019 г.
Двое израильтян подверглись нападению в Самарии; один из раненых в тяжелом состоянии





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