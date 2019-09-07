Двое израильтян подверглись нападению в Самарии; один из раненых в тяжелом состоянии

В субботу, 7 сентября, возле деревни Кфар-Азун (Самария), двое израильтян, 17-летний юноша и 60-летний мужчина, подверглись нападению.
Юноша получил множественные ножевые ранения верхней части туловища, его состояние оценивается врачами как тяжелое. Мужчина легко ранен в руку.
Бригада парамедиков МАДА доставила раненых в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что раненые были эвакуированы из деревни Кфар-Азун военнослужащими дивизии "Эфраим".
Силы ЦАХАЛа находятся на месте происшествия, проводится расследование инцидента.