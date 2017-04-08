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В Израиле

Пропала без вести Сиван Лави, 12-летний сын которой умер через день после пожара

время публикации: 18:27 | последнее обновление: 19:50 блог версия для печати фото
Пропала без вести мать мальчика, погибшего у себя дома через день после пожара

В среду, 5 апреля, израильские СМИ сообщили о смерти 12-летнего мальчика, проживавшего вместе с родителями в квартире на улице Маапилей Эгоз, в Тель-Авиве. Накануне в этой квартире произошел пожар, а спустя сутки мать и сын вернулись домой.

Через несколько часов бабушка мальчика, приехавшая навестить его и взволнованная тем, что ей не открывают, вызвала полицию. Прибывшие в квартиру парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" нашли ребенка и мать лежащими на полу без сознания. Парамедики были вынуждены констатировать смерть мальчика.

В субботу, 8 апреля, мать погибшего ребенка, 46-летняя Сиван Лави, накануне выписанная из больницы, вышла из дома и пропала без вести, сообщает Walla. Ее разыскивают полиция и десятки добровольцев, поскольку существуют опасения за жизнь женщины. Полиция отмечает, что Сиван дала все необходимые показания и не является подозреваемой в смерти ребенка.

Женщина была одета в серые брюки, коричневую рубашку и красные кроссовки. Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, звонить по телефону "горячей линии" (100).

В настоящее время причины смерти мальчика остаются невыясненными.

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