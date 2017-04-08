Прогноз погоды на 8 апреля: небольшое повышение температуры, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 8 апреля, температура будет немного выше, чем вчера. Переменная облачность. Возможен слабый дождь в северных районах.

В Иерусалиме – 11-20 градусов, в Тель-Авиве – 14-21, в Хайфе – 12-19, в Эйлате – 19-31. В Беэр-Шеве – 11-24, в Мицпе-Рамоне – 11-22, на побережье Мертвого моря – 19-28, в Ашкелоне – 14-21, в Ариэле – 12-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-26, на Голанских высотах – 9-21.

Температура воды в Средиземном море – 19 градусов, высота волн – 80-180 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В воскресенье – без существенных изменений. В понедельник ожидается повышение температуры и усиление ветра. Во вторник – дальнейшее повышение температуры до уровня выше среднесезонной, пустынный ветер (шарав).