ДТП на юге Израиля, пострадали семь человек

Вечером в субботу, 8 апреля, неподалеку от перекрестка Леавим в Негеве произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии пострадали семь человек.

Мужчина примерно 40 лет находится в тяжелом состоянии, еще один человек получил травмы средней степени тяжести до тяжелых, травмы трех человек, в том числе двоих детей, оцениваются как средней степени тяжести до легких, а еще двое получили легкие повреждения.

Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Дорожная полиция расследует обстоятельства происшествия.