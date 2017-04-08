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В Израиле

ДТП на юге Израиля, пострадали семь человек

время публикации: 21:39 | последнее обновление: 21:39 блог версия для печати фото
ДТП на юге Израиля, пострадали семь человек

Вечером в субботу, 8 апреля, неподалеку от перекрестка Леавим в Негеве произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии пострадали семь человек.

Мужчина примерно 40 лет находится в тяжелом состоянии, еще один человек получил травмы средней степени тяжести до тяжелых, травмы трех человек, в том числе двоих детей, оцениваются как средней степени тяжести до легких, а еще двое получили легкие повреждения.

Пострадавшие доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Дорожная полиция расследует обстоятельства происшествия.

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