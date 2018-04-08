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В Израиле

Регев: в День независимости Нетаниягу выступит и зажжет факел

время публикации: 21:28 | последнее обновление: 21:28 блог версия для печати фото
Регев: в День независимости Нетаниягу выступит и зажжет факел
Регев: в День независимости Нетаниягу выступит и зажжет факел
Регев: в День независимости Нетаниягу выступит и зажжет факел

Вечером 8 апреля министр культуры и спорта Мири Регев сообщила об еще одном компромиссе, который будет включать в себя договоренность между Биньямином Нетаниягу и Юлием Эдельштейном. По словам Мири Регев, на церемонии зажжения факелов по случаю Дня независимости Биньямин Нетаниягу выступит с речью, а потом зажжет один из факелов.

"Я рада, что государственный подход взял вверх над личными амбициями", - процитировала радиостанция "Кан Бет" Мири Регев.

Мири Регев считает, что такой подход подчеркнет важность церемонии, а также будет проявлением уважения к государству и обществу.

Мири Регев добавила, что после празднования Дня независимости на парламентской комиссии по церемониям и государственной символике она предложит, чтобы раз в десять лет, во время празднования круглых дат, действующий глава правительства произносил речь и зажигал один из факелов. Вместе с тем, она отметила, что комиссия может только порекомендовать этот пункт своим преемникам. Она полагает, что окончательное решение должны будут принимать те, кто будут отвечать за празднование 80-летия Израиля.

Отметим, что спикер Кнессета Юлий Эдельштейн категорически возражал против участия Нетаниягу в церемонии. Он обещал бойкотировать мероприятие, если на нем будет выступать Нетаниягу.

Утром 8 апреля Эдельштейн и Нетаниягу встретились, чтобы попытаться найти компромисс. И СМИ сообщали, что им удалось договориться. Согласно достигнутому компромиссу, Биньямин Нетаниягу вместо выступления должен был зажечь один из факелов. Кроме того, такой подход должен был стать новой израильской традицией: раз в десять лет, в круглые даты, действующий глава правительства должен будет зажигать на церемонии факел. Но, как сообщали СМИ, Мири Регев отказалась принять их компромисс.

Последнее заявление Мири Регев Юлий Эдельштейн не комментирует.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 апреля 2018 г.
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