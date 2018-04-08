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09:08 СМИ: Нетаниягу примет участие в церемонии Дня независимости
В Израиле

СМИ: Нетаниягу примет участие в церемонии Дня независимости

время публикации: 09:08 | последнее обновление: 09:27 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Хуан Орландо Эрнандес
Юлий Эдельштейн и Реувен Ривлин на праздновании Мимуны в Ашкелоне. 7 апреля 2018 года
Мири Регев

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил принять участие в церемонии Дня независимости Израиля, сообщает в воскресенье, 8 апреля, газета "Маарив а-Шавуа" со ссылкой на источники в окружении главы правительства.

В ближайшие дни Нетаниягу проведет дополнительные консультации по этому вопросу, пишет издание.

Служба новостей каналов "Кешет" и "Решет" и ультраортодоксальное издание "Кикар а-Шабат" сообщали, что Нетаниягу принял окончательное решение принять участие в церемонии после того, как стало известно, что один из факелов зажжет президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес.

В настоящий момент неизвестно, ограничится ли глава правительства участием в церемонии или намерен выступать на этом мероприятии.

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, категорически возражающий против участия Нетаниягу в церемонии, никак не комментирует решение главы правительства.

Президент государства Реувен Ривлин, который уже заявил, что не собирается выступать на церемонии, принял накануне участие в праздновании Мимуны в Лоде. Там же находился спикер Кнессета Эдельштейн. В своем выступлении Ривлин воздержался от упоминания конфликта вокруг церемонии Дня независимости, однако, обращаясь к Эдельштейну, назвал его "представителем израильской государственности". По мнению присутствовавших на мероприятии, таким образом глава государства выразил свое отношение к конфликту между спикером парламента и главой правительства.

Вечером 7 апреля депутат Кнессета Йегуда Глик ("Ликуд") опубликовал в своем микроблоге в Twitter призыв к Юлию Эдельштейну не бойкотировать церемонию. "Я призываю вас не прислушиваться к советам тех, кто стремится внести раскол и углубить распри. Сейчас не время для бойкотов, сейчас время для единства и солидарности", – написал Глик.

В оппозиции критикуют и решение предоставить право зажечь один из факелов Дня независимости президенту Гондураса. Глава партии МЕРЕЦ Тамар Зандберг обратилась к министру по делам культуры и спорта Мири Регев ("Ликуд") с требованием отменить участие иностранного гостя в церемонии. "Речь идет о скандальном решении, которое дает легитимацию президенту, несущему ответственность за грубейшие нарушения прав человека в его государстве. И все это делается лишь для того, чтобы дать Нетаниягу повод принять участие в церемонии", – заявила она.

В ответ Мири Регев сказала: "Было бы лучше, если бы все левые крикуны, а в первую очередь госпожа Зандберг, проявили немного уважения к государственным церемониям и в частности к церемонии Дня независимости. Было бы лучше, если бы они проверили свои утверждения в МИДе до того, как решили открыть рот".

Дискуссия вокруг церемонии Дня независимости продолжается и за пределами политической системы. Бывший глава ШАБАКа Карми Гилон опубликовал призыв к израильтянам "выключить телевизор в тот момент, когда Нетаниягу будет выступать". Этот призыв поддержал и Эльдад Янив, организатор акций протеста против Нетаниягу.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 апреля 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 апреля 2018 г.
Регев против Эдельштейна: "Только я отвечаю за церемонию Дня независимости"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 ноября 2017 г.
Несмотря на протесты спикера Кнессета, Нетаниягу решил выступать на церемонии зажжения факелов







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