СМИ: Нетаниягу примет участие в церемонии Дня независимости

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил принять участие в церемонии Дня независимости Израиля, сообщает в воскресенье, 8 апреля, газета "Маарив а-Шавуа" со ссылкой на источники в окружении главы правительства.

В ближайшие дни Нетаниягу проведет дополнительные консультации по этому вопросу, пишет издание.

Служба новостей каналов "Кешет" и "Решет" и ультраортодоксальное издание "Кикар а-Шабат" сообщали, что Нетаниягу принял окончательное решение принять участие в церемонии после того, как стало известно, что один из факелов зажжет президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес.

В настоящий момент неизвестно, ограничится ли глава правительства участием в церемонии или намерен выступать на этом мероприятии.

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, категорически возражающий против участия Нетаниягу в церемонии, никак не комментирует решение главы правительства.

Президент государства Реувен Ривлин, который уже заявил, что не собирается выступать на церемонии, принял накануне участие в праздновании Мимуны в Лоде. Там же находился спикер Кнессета Эдельштейн. В своем выступлении Ривлин воздержался от упоминания конфликта вокруг церемонии Дня независимости, однако, обращаясь к Эдельштейну, назвал его "представителем израильской государственности". По мнению присутствовавших на мероприятии, таким образом глава государства выразил свое отношение к конфликту между спикером парламента и главой правительства.

Вечером 7 апреля депутат Кнессета Йегуда Глик ("Ликуд") опубликовал в своем микроблоге в Twitter призыв к Юлию Эдельштейну не бойкотировать церемонию. "Я призываю вас не прислушиваться к советам тех, кто стремится внести раскол и углубить распри. Сейчас не время для бойкотов, сейчас время для единства и солидарности", – написал Глик.

В оппозиции критикуют и решение предоставить право зажечь один из факелов Дня независимости президенту Гондураса. Глава партии МЕРЕЦ Тамар Зандберг обратилась к министру по делам культуры и спорта Мири Регев ("Ликуд") с требованием отменить участие иностранного гостя в церемонии. "Речь идет о скандальном решении, которое дает легитимацию президенту, несущему ответственность за грубейшие нарушения прав человека в его государстве. И все это делается лишь для того, чтобы дать Нетаниягу повод принять участие в церемонии", – заявила она.

В ответ Мири Регев сказала: "Было бы лучше, если бы все левые крикуны, а в первую очередь госпожа Зандберг, проявили немного уважения к государственным церемониям и в частности к церемонии Дня независимости. Было бы лучше, если бы они проверили свои утверждения в МИДе до того, как решили открыть рот".

Дискуссия вокруг церемонии Дня независимости продолжается и за пределами политической системы. Бывший глава ШАБАКа Карми Гилон опубликовал призыв к израильтянам "выключить телевизор в тот момент, когда Нетаниягу будет выступать". Этот призыв поддержал и Эльдад Янив, организатор акций протеста против Нетаниягу.