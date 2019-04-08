Накануне выборов в Кнессет 21-го созыва: цифры и факты

Во вторник, 9 апреля, в Израиле состоятся всеобщие выборы в Кнессет 21-го созыва. За голоса 6.339.729 обладателей права голоса будут бороться 39 предвыборных списков.

Более полумиллиона из них будут принимать участие в выборах в Кнессет впервые.

Первыми эти выборы в Кнессет станут для родившихся в период с конца января 1997 по апрель 2001 года. По данным ЦСБ, в этот период в Израиле родились 547 тысяч детей (из этой цифры следует вычесть жителей арабских кварталов Иерусалима, имеющих статус постоянного жителя, но не гражданство, а также эмигрировавших из Израиля и умерших).

Кроме того, в период с января 2015 по конец 2018 года в Израиль репатриировались 116 тысяч человек. Из них 17% (около 20 тысяч) приехали в возрасте 15 лет и младше, и еще не могут голосовать). Таким образом, остается около 96 тысяч репатриантов, ранее не голосовавших на выборах в Израиле.

Избирательные участки откроются в 07:00 и закроются в 22:00. В населенных пунктах с менее чем 350 жителями, а также в тюрьмах и больницах, голосование будет проводиться с 08:00 до 20:00.

В общей сложности в стране будут действовать 10.460 избирательных участков, из которых 2.189 участков оборудованы доступом для лиц с ограниченными возможностями в передвижении. По закону, лица с ограниченными возможностями в передвижении, приписанные к участку, не оборудованному под их нужды, имеют право голосовать на любом оборудованном участке.

При отсутствии на избирательном участке бюллетеней с символом партии, за которую он хочет голосовать, избиратель имеет право взять белый бюллетень и написать на нем буквенное обозначение партии от руки. Белые бюллетени, опущенные в избирательную урну в качестве голосования протеста, учитываться при подсчете голосов не будут.

Военнослужащие ЦАХАЛа начали голосовать в субботу, 6 апреля. Первыми проголосовали военнослужащие инженерного подразделения специального назначения "Яалом". В общей сложности на военных базах всех родов войск будет развернуто 640 избирательных участков, включая 130 мобильных участков. Голосование будет проводиться в течение 72 часов. Это позволит реализовать свои права солдатам и офицерам, которые 9 апреля, в день всеобщего голосования, будут находиться на боевом посту.

Голосование официальных представителей государства, сотрудников Еврейского агентства и Еврейского национального фонда за границей и членов их семей уже завершилось. В выборах приняли участие 3.874 человека из 5.090 обладателей права голоса в 96 странах мира, что составляет явку 76%, на 8% выше, чем на предыдущих выборах. Избирательные урны будут доставлены в Израиль и вскрыты вечером 9 апреля, по окончании всеобщих выборов, вместе со всеми остальными избирательными урнами.

По закону, граждане Израиля, находящиеся в день выборов за границей, не смогут реализовать свое избирательное право. По данным Управления аэропортов, помимо израильтян, проживающих за границей на постоянной основе, в предвыборную неделю страну покинут около 60 тысяч обладателей права голоса, решивших отдохнуть за пределами Израиля.

День выборов является официальным выходным. Однако продуктовые магазины будут работать до 12:00, а общественный транспорт (бесплатный), туристические объекты, СМИ, отели, рестораны, службы спасения, паркинги будут работать в обычном режиме.

Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков. Текущие результаты будут обновляться раз в час на сайте ЦИК. Итоговые результаты будут опубликованы в течение 8 дней после окончания выборов.

Электоральный барьер составляет 3,25% проголосовавших, то есть около 4 мандатов. Накануне выборов были подписаны следующие соглашения об остаточных голосах: "Авода"-МЕРЕЦ, "а-Ямин а-ХАДАШ"-НДИ, РААМ-БАЛАД-ТААЛ-ХАДАШ, "Ликуд"-"Ихуд Мифлагот а-Ямин", ШАС-"Яадут а-Тора", "На Нах"-"Пиратим".