Говорят лидеры партий и блоков. 20 интервью с политиками накануне выборов

Во вторник, 9 апреля, состоятся досрочные выборы в Кнессет 21-го созыва. В выборах участвуют около 40 партий и блоков. Согласно опросам общественного мнения, у 13-14 из них есть реальные шансы преодолеть электоральный барьер. Лидерами рейтинга являются партия "Ликуд" и блок "Кахоль Лаван".

В течение нескольких месяцев перед выборами редакция NEWSru.co.il публиковала интервью с руководителями ведущих партий и блоков.

В общей сложности, было опубликовано 20 интервью. Почти все они были подготовлены политическим обозревателем NEWSru.co.il Габи Вольфсоном.

Предлагаем вам фрагменты этих интервью, которые, на наш взгляд, заслуживают наибольшего внимания.







ЛИКУД

Лидер партии, премьер-министр Биньямин Нетаниягу: "Я смотрю на исторические процессы. Мы можем их продолжать. Мы можем превратить нашу страну в державу, в государство свободного рынка, в государство, открытое для всего мира, государство дипломатической мощи, государство, которое принимает арабский мир. Не потому что я капитулирую, как готовы капитулировать Ганц и Лапид, а потому что я готов отстаивать наши интересы". И далее: "Мы на пороге исторического решения. Нам надо решить, идем ли мы вперед и продолжаем ли превращать государство в мировую державу или идем назад к политике отступлений, выселения, пресмыкательства и эпохи "Гистадрута" во главе с министром финансов Ави Нисанкореном. А пока что пресса пытается нас усыпить и представить мои предупреждения о необходимости голосовать за "Ликуд" как блеф".

Бывший министр просвещения и внутренних дел Гидеон Саар: "Я утверждаю, что на этих выборах идет спор о том, возвращаться ли нам на путь уступок и иллюзий, которые характеризовали политику нашего государства до тех пор, пока мы не вернулись к власти в 2009 году, или продолжать политику укрепления государства, которую мы проводили в последнее десятилетие... Мы не являемся обычным государством, которое фокусируется на решении своих внутренних и безусловно важных проблем: социальная сфера, здравоохранение, образование. Мы все еще боремся за свое выживание. И во главе государства должны стоять люди, которые понимают это, умеют справляться и имеют опыт".

Министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин: "Нетаниягу руководит этой страной десять лет. Я вообще всем рекомендую судить о политиках по делам, а не по словам, тем более не по словам, произнесенным во время предвыборной кампании. И в этом смысле политика Нетаниягу хорошо известна... Нетаниягу доказал, что в очень непростых условиях он твердо отстаивает израильские интересы. Нетаниягу поехал в США, можно сказать в дом американского президента, выступил в его парламенте и дал бой соглашению, которое считал угрозой для Израиля. Где вы сегодня найдете еще одного мирового лидера, который может пойти на конфронтацию с американским президентом на его домашней площадке? И Нетаниягу бой выиграл".







НАШ ДОМ ИЗРАИЛЬ

Бывший министр обороны Авигдор Либерман о Газе: "Самое главное – не защищаться всё время, самая лучшая защита – нападение. Не нужно всякий раз искать противоядие против очередного хода ХАМАСа. Нужно просто уничтожать тех, кто несет ответственность... Уничтожать не "огненные шары", а тех, кто отдает приказы". О ситуации на севере: "К сожалению, постоянная болтовня и бахвальство заставляют "северный альянс" – "Хизбаллу", режим Асада и Иран – действовать. Мы долгое время придерживались очень важной стратегии – многозначительного умолчания, мы не брали ответственность. На Ближнем Востоке ключевое слово – уважение. Противник готов сносить удары, пока ты его публично не унижаешь. Когда начинается публичное унижение, вопреки желанию они нанесут по тебе ответный удар. Обратите внимание, после того, как Нетаниягу взял на себя ответственность, мы бездействуем. Хотя причины действовать у нас есть". При этом Либерман категорически заявил, что не войдет в правительство под руководством Бени Ганца.

"Мы партия, которая отстаивает интересы репатриантов, мы глубоко в теме алии, мы занимаемся этими вопросами как базовыми вопросами сионизма. И мы представляем сразу и нашу общину, и так называемых светских правых. Никто кроме нас этими вопросами не занимается, – утверждает Либерман.

Бывший разведчик, дипломат и бизнесмен Эли Авидар: "Сегодня надо протягивать руку любому, кто готов протянуть руку в ответ, надо вести стратегический диалог, возможно негласный, с теми, кто готов вести диалог с нами. Общность интересов формирует негласные союзы. И в то же время, надо вести самую жестокую и непримиримую борьбу с теми, кто нападает на нас. Вместо этого мы сеем хаос... Нужно поставить им границы и обозначить правила, которые мы диктуем... Страна, обладающая самой сильной армией на Ближнем Востоке, каждым своим шагом стимулирует продолжение агрессии. Когда в Газе смотрят на происходящее и видят, как после 500 ракет мы умоляем о прекращении огня, то понимают, что стоит продолжать. И так мы живем 14 лет".







КАХОЛЬ ЛАВАН

Лидер блока "Кахоль Лаван" и партии "Хосэн ле-Исраэль", бывший начальник генштаба Бени Ганц: "Мы не хотим быть двунациональным государством. С этим каждый должен согласиться. Мы хотим оставаться еврейским и демократическим государством, а значит нельзя съесть торт и оставить его целым. Это наше направление. Я считаю, что Биби не в состоянии ничего сделать, я считаю, что Абу Мазен не в состоянии ничего сделать. Когда будут новые лидеры там и здесь, начнем разговаривать. Посмотрим, к чему придем". Далее: "Я хочу, чтобы по шаббатам курсировал общественный транспорт, я хочу, чтобы все могли жениться в этой стране, я против закона о порядке работы магазинов по шаббатам, я за закон, запрещающий осужденному за преступление, признанное позорным, занимать должность министра... Я за сохранение мира Торы, я за сохранение мира йешив, но я за совместную службу для всех".

Один из лидеров блока и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид: "У Нетаниягу больше нет никаких сомнений при выборе между государством и им самим. Он всегда выбирает свое собственное благо, выбирает свое политическое выживание. Его ужас перед расследованиями приводит к тому, что он отставляет интересы государства в сторону и занимается только собой". И далее: "Думаю, что русскоязычные избиратели еще не знают, что такое "Кахоль Лаван". Когда они поймут, что речь идет о либеральной партии, ориентированной на вопросы безопасности, центристской партии с оттенками правизны, проголосуют за нас. "Русские" с одной стороны недовольны тем, что "Ликуд" все время является заложником ультраортодоксов, а с другой ожидают от лидеров большей порядочности, чем сегодня".

Лидер партии ТЭЛЕМ, бывший министр обороны, бывший начальник генштаба Моше Яалон: "В феврале 2016 года я узнал, причем совершенно случайно, что Нетаниягу собирается подписать договор с Германией о приобретении еще трех подводных лодок и двух противолодочных судов. Я узнал об этом за 10 дней до того, как Нетаниягу должен был встретиться с Меркель. Я понял, что происходит что-то недопустимое. Между нами возник конфликт, и я блокировал подписание сделки. С этого момента мне стало ясно, что он хочет от меня избавиться... Я утверждаю одно: если бы я тогда не заблокировал эту сделку, то по сей день был бы министром обороны". И далее: "У нас нет проблемы с "Ликудом", в "Ликуд" 2009 года я был бы готов вернуться. Но без Нетаниягу".

Бывший секретарь в правительстве Нетаниягу (2009-2013) Цви Хаузер: "Главный вопрос этих выборов – уже не тот спор между правыми и левыми, который определял политическую систему в прошлом десятилетии. Сегодня вопрос заключается в том, может ли раздробленное, расколотое изнутри израильское общество справиться с теми задачами, которые стоят перед нами... Мы наблюдаем последовательные шаги, направленные на слом доверия ко всему, что формирует общество. Идет слом доверия к полиции, доверия к армии – мы слышим голоса о том, что армия не может победить, армия некомпетентна. Идет слом доверия к юридической системе, слом доверия к юридическому советнику правительства, к главному обвинителю, к президенту государства, к культурным учреждениям, к академии, даже к деловому сектору. Это мутная волна разрушительности, сила которой умножена базисным непониманием того, что израильское общество не в состоянии справиться с задачами, которые перед ним стоят без внутренней солидарности и единства".







А-ЯМИН А-ХАДАШ Министр просвещения Нафтали Беннет: "На заседаниях кабинета я всегда был наиболее резким, наиболее твердым и ясным. Не всегда мне удавалось добиться того, чего хотел. Но примерно в половине случаев удавалось... Например, во время "Нерушимой скалы", когда мне удалось добиться начала операции против туннелей... Для того, чтобы Израиль вновь начал побеждать, Беннет должен быть в министерстве обороны, а Шакед – в министерстве юстиции... То, что происходит на заседаниях кабинета, должно оставаться на заседаниях кабинета. Но то, что касается изменений оборонной политики по отношению к террористам, да, я единственный, кто этого добивается".

Министр юстиции Айелет Шакед: "Мне за четыре года удалось сделать то, чего не удалось никому за последние четыре десятилетия... Основная реформа, конечно, в назначении судей... При мне были назначены 40% судей Верховного суда, 334 из 800 судей во всех структурах. Я инициировала закон о юридических советниках". О Беннете: "Мы возглавляем партию вместе, принимаем решения вместе, у каждого есть право вето на решения о тех или иных шагах. Это непросто, но мы знакомы много лет и нам удается преодолеть трудности, с которыми неизбежно связано совместное руководство".







КУЛАНУ

Министр финансов Моше Кахлон: "Мы остановили безумие... Израиль пережил десятилетие безумия, когда цены на жилье росли на 18% в год. Мы остановили это, успокоили рынок. Сегодня цены растут на 2% в год. Самое главное, что наметилась стабилизация. В экономике это вообще самое главное". И далее: "Главное достижение – я его называю, несмотря на то, что это мандатов не приносит – сокращение разрыва между богатыми и бедными в Израиле".

Депутат от партии "Кулану", вице-спикер Кнессета Тали Плоскова: "Наконец-то люди поняли, что "Кулану" – та партия, которая решает социальные проблемы... Если нас там не будет в следующей каденции – все, что мы сделали, могут просто-напросто отменить, и все может вернуться на круги своя". Далее: "У нас есть очень четкая позиция, и мы четко придерживаемся правого лагеря".







ЗЕУТ

Лидер партии, бывший депутат Моше Фейглин: "Когда государство считает возможным преследовать десятки тысяч людей, направлять полицейских на задержание людей, вся вина которых в том, что они что-то курят, то государство считает себя вправе решать, как воспитывать твоих детей, призывать тебя в армию или нет и так далее. Эта история является отражением в миниатюре процесса лишения государством людей свободы". Далее: "Еврейское государство – это средство для реализации права на национальное самоопределение. Что такое в нашем случае национальное самоопределение? Ответ на этот вопрос мы должны выработать вместе путем диалога, свободного от принуждения, навязываемого государством".

Раввин и бывший депутат Хаим Амсалем: "Идея в том, что гиюр должен перестать быть хлыстом. Он должен стать процессом, через который в результате необходимо провести всех, кто хочет упорядочить свои отношения с еврейством... Гиюр должен стать процессом упорядочивания отношений наследника еврея с еврейством или возвращения к еврейству. Это заповедь... В вопросе гиюра мы совершим переворот".







ИХУД МИФЛАГОТ А-ЯМИН

Один из лидеров блока, глава "Ихуд Леуми", депутат Бецалель Смотрич: "Государство Израиль – это единственное еврейское государство в мире. Справедливые демократические общества есть в Америке, в других странах. Таких стран много. Еврейское государство одно, и оно было создано в Эрец-Исраэль не случайно. Еврейский характер государства проявляется в его повседневном общественном облике. В том, как выглядит шаббат, в том, как выглядит Песах. Я никого ни к чему не принуждаю в его доме. Ничего не навязываю". Далее: "Мы единственная правая партия, которой можно доверять... Мы храним верность своему пути, своей идеологии. Мы предлагаем избирателям путь, не звезду во главе предвыборного списка. Мы предлагаем путь, который всем хорошо известен. Ни одно движение так не повлияло на израильское общество за пять десятилетий, как религиозный сионизм. Это поселенчество, это система просвещения, которая повлекла за собой высокий процент религиозных сионистов в боевых частях, на командных постах". "Половина американцев думают, как я. Я хочу быть главой израильской Республиканской партии, хочу возглавлять консервативное течение в израильской политике", – говорит Смотрич.







АВОДА

Лидер партии, депутат Ави Габай: "Только у нас есть четкая программа, которой нет у других партий. Мы верим в безопасность, в политическое урегулирование, в свободную экономику, в права человека... В нашей партии разброс мнений по поводу этих вопросов минимален". Далее: "Решения вопросов, волнующих репатриантов из России, находятся у нас. Мы говорим о гражданских браках, о транспорте по шаббатам. Мы говорим о решении проблем полуторного поколения. Мы говорим о решении жилищных проблем. Очень многие проблемы общие для уроженцев страны и для репатриантов".







МЕРЕЦ

Лидер партии, депутат Тамар Зандберг: "Что касается Ганца, то наш подход очень простой. Вред, который приносят правые, мы видели и видим каждый день. Мы рекомендуем представителя левоцентристского блока, чтобы ситуация изменилась, чтобы МЕРЕЦ тоже была в коалиции, в правительственных министерствах, чтобы влияла на направление вектора. Вокруг Ганца есть разные люди, в том числе правые. Это еще одна причина того, что мы должны быть там, чтобы влиять на него".







ХАДАШ-ТААЛ

Лидер блока, депутат Айман Удэ: "Во-первых, наша задача победить Биньямина Нетаниягу. Это наша задача номер один. Во-вторых, Ганц должен прийти к нам и убедить нас оказать ему поддержку у президента государства. Если речь будет идти об отмене закона о национальном государстве, отмене всех распоряжений о разрушении домов в арабском секторе, о долгосрочной программе по борьбе с преступностью в арабских населенных пунктах, об инвестиции средств и, конечно, о серьезной политической программе, направленной на достижение мира, мы всерьез обсудим свои дальнейшие шаги и даже вынесем их на обсуждение в институтах партии. Но надо ясно понимать: мы не в кармане у Ганца и ни у кого другого".







Примечание: руководство ультрарелигиозных партий ШАС и "Яадут а-Тора" проигнорировало наши многократные просьбы об интервью с Арье Дери и Яаковом Лицманом (в 2015 и 2013 годах, перед выборами, эти партии также отказались отвечать на наши вопросы). Был получен отказ и от арабского блока РААМ/БАЛАД, хотя лидер другого арабского блока ХАДАШ/ТААЛ Айман Удэ ответил на наши вопросы.

Как и в 2015 году, наша редакция предложила лидерам двух партий, наиболее популярных среди русскоязычных избирателей – "Ликуд" и НДИ – по два интервью, в начале и в конце избирательной кампании. Четыре года назад Биньямин Нетаниягу и Авигдор Либерман дважды ответили на наши вопросы. На этот раз Нетаниягу нашел время только для одного интервью, в предпоследний день перед голосованием. Кроме того, он дал еще два интервью русскоязычным СМИ – оба 9-му телеканалу, первое из которых было использовано "Ликудом" в рекламных целях.