Нетаниягу: "Я превратил Израиль в державу мирового уровня". Интервью

9 апреля премьер-министр Биньямин Нетаниягу предпримет попытку в пятый раз получить доверие избирателей и мандат на формирование правительства. В последние дни Нетаниягу призывает избирателей голосовать именно за "Ликуд", а не за небольшие партии правого лагеря. В ответ правые критикуют политику "каннибализма" премьера, утверждая, что он готовит сделку с Бени Ганцем о создании правительства национального единства после выборов.

Незадолго до открытия избирательных участков Биньямин Нетаниягу дал интервью NEWSru.co.il – первое за последние четыре года.

Беседовал политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон.

Господин премьер-министр, в последние дни вы убеждаете избирателей лишь в одном: если не проголосуете за "Ликуд", то придут Ганц и Лапид и создадут левое правительство. Объясните, пожалуйста, каким образом два мандата в пользу "Ихуд Мифлагот а-Ямин" или в пользу НДИ, или в пользу "А-Ямин а-Хадаш", даже за счет "Ликуда", приближают Ганца к канцелярии премьер-министра.

Я объясню, это очень просто. Президент Ривлин сказал, что если никто не получит рекомендации 61 депутата, то правительство будет формировать самая большая фракция в Кнессете (см. ответ канцелярии президента на запрос NEWSru.co.il по этому поводу – прим.ред.). У "Ликуда" нет 61 рекомендации, так как не все правые партии обязались порекомендовать нас.

Почти все.

Почти, но не все. Проверьте, вы обязательно найдете одного, который отказался пообещать, что порекомендует нас. У "Ликуда" нет 61 голоса, и Ганц с Лапидом опережают нас на четыре мандата. Это видно во всех опросах общественного мнения, опубликованных в минувшие выходные. Мы видим аналогичный результат у нас. Если мы не ликвидируем отставание, то Бени Ганц и Яир Лапид сформируют правительство. Они это сделают в союзе с партиями "Авода" и МЕРЕЦ при поддержке арабских партий, кстати Айман Удэ уже сказал, что поддержит их и даже готов войти в их правительство (В интервью NEWSru.co.il Айман Удэ заявлял, что речь о присоединении блока ХАДАШ-ТААЛ к какому-либо правительству не идет и выдвинул ряд условий для предоставления поддержки блоку "Кахоль Лаван". Его "коллега" по блоку Ахмад Тиби 7 апреля в интервью Ynet категорически заявлял, что не войдет ни в одну из возможных коалиций. – прим .ред.). Они присоединят одну или две правые партии в качестве "фигового листа" и сформируют правительство.

Вы имеете в виду Фейглина?

Они смогут выбрать. Для них не составит большого труда раздробить правый лагерь. Если они будут иметь больше мандатов, чем мы, то получат право формировать правительство. Имея 54-55 мандатов левого лагеря, они возьмут отсюда, возьмут оттуда, не столкнутся с особыми трудностями. У них будет правительство.

В правых кругах силится подозрение, что вы намерены отобрать мандаты у небольших партий, чтобы создать правительство национального единства с Лапидом и Ганцем.

Чушь. Предвыборный трюк. Ничего подобного нет, и в мои планы не входит. Не то, что я захлопнул дверь перед Ганцем и Лапидом. Двери не было.

Вы можете сказать нам твердо, что не создадите правительство национального единства?

Я заявляю совершенно однозначно: я не собираюсь создавать с ними правительство национального единства, я не собираюсь создавать с ними какое бы то ни было правительство.

Иными словами, если вы формируете коалицию, то это будет только правое правительство национального лагеря?

Именно так. То правительство, которое было, которое я создал. Все видели, что я создал правое правительство. К этому я стремлюсь и на сей раз. Но я не смогу это сделать, если не получу больше мандатов, чем они. Если я не ликвидирую отставание, то формирование правительства поручат крупнейшей фракции.

Когда вы говорите о том одном, кто не порекомендует вас, вы имеете в виду Фейглина?

Спросите у него, почему он отказывается декларировать, что поддержит только правое правительство. Факт остается фактом, он до сих пор этого не сделал. А значит может сложиться ситуация, при которой формирование коалиции будет поручено крупнейшей партии, а крупнейшая партия, к сожалению, это Ганц и Лапид, и они создадут левое правительство. Мне очень важно, чтобы все это поняли, потому что сегодня многие думают, что я блефую, что это пустые предупреждения. В 1999 году я предупреждал, что необходимо голосовать за "Ликуд". Меня не послушались, и мы получили правительство интифады (в 1999 годц национальный лагерь потерял власть, так как Биньямин Нетаниягу потерпел поражение на прямых выборах от Эхуда Барака, – прим. ред.). В 2015 году я предупреждал, что надо голосовать за "Ликуд", меня послушались, и удалось предотвратить создание левого правительства. Сегодня я предупреждаю, а мне говорят, что это пустые слова. Господа, мандатом больше или мандатом меньше у той или иной партии – это важно, я не спорю, но это не критично. Если у меня на один мандат больше, чем у Ганца и Лапида, то избиратели получат и Беннета, и Либермана, и "Ихуд Мифлагот а-Ямин", потому что я возьму в правительство всех. Но если у меня не будет большинства, то все правые партии проиграют, может быть за исключением одной, которая будет фиговым листочком в левом правительстве без всякого влияния. В моем салате случайных листьев не будет.

31 марта исполнилось 10 лет с того дня, как вы являетесь премьер-министром Израиля. Десять лет назад в Ашкелоне вы пообещали победить ХАМАС. В эти дни ХАМАС обстреливает округ А-Шарон и Тель-Авив, мы переводим им деньги и заключаем с ними сделки об "урегулировании". Это те самые лучшие десять лет, о которых вы все время говорите?

Ответ: однозначно да. Это лучшие десять лет. Вы можете это увидеть даже в статистике жертв. Мне неприятно приводить эту статистику, но она свидетельствует о многом. Даже в приграничной с Газой полосе за последние пять лет не пострадал ни один израильский гражданин, а у них погибли почти 300 террористов, которые пытались проникнуть на нашу территорию, прорвать разделительный забор, похитить солдат, совершить диверсию. Мы действуем против них. Да, я мог бы отдать приказ захватить Газу. Ни одна арабская страна, поверьте, что я говорю с лидерами многих арабских стран, не хочет брать Газу под свою опеку. Мы готовы провести операцию в Газе, если в этом будет необходимость, мы готовы нанести террористам сильный удар. Но война – это не первая опция, это последняя опция. Я могу оккупировать Газу, но что я стану с ней делать? Нашими штыками и нашей кровью буду делать грязную работу для Абу Мазена?

Вам не кажется, что они просто смеются над нами сейчас?

Нет, у них нет никаких причин смеяться. Они могут смеяться из руин разрушенного штаба Исмаила Ханийи.

Да, но это практически единственный ущерб, который мы им причинили.

Но после этого на их "марш миллиона" не пришел не только миллион, даже доля миллиона не пришла. Но знаете кто там был? Тысячи охранников. Тысячи охранников от "Исламского джихада" и от ХАМАСа, которые бдительно наблюдали за тем, чтобы никто не приближался к забору. Они хорошо понимают и правильно оценивают нашу силу. И в такой момент от меня требуется быть лидером. Я мог бы вести себя как токбэкист, говорить о том, как все легко и просто. Но я обязан видеть реальность такой, какая она есть. Скажем так, я не уверен, что раскол между ХАМАСом в Газе и ПА в Иудее и Самарии – это плохо для Израиля. А то, что касается денег – это городская легенда. Все годы мы переводили в Газу деньги. Те же суммы, что сейчас. Только деньги эти не израильские. Мы не заплатили ни агоры. Это были палестинские деньги, которые поступали от Абу Мазена ХАМАСу, сейчас это катарские деньги, которые поступают от Абу Мазена ХАМАСу. Те же деньги, те же суммы, только под большим контролем. Но Израиль не перевел туда ни шекеля.

Газета "Исраэль а-Йом" опубликовала версию, согласно которой, за последними ракетными обстрелами центра страны стоит Иран, который стремится таким образом повлиять на результаты выборов в Израиле. Вам такая теория кажется правдоподобной?

Все может быть. В Иране не отрицают, что хотели бы видеть приход к власти Ганца и Лапида. Знаете почему? Потому что они поддерживали безумную сделку с Ираном. Я возражал, выступал против всего мира, против лидеров всех ведущих держав. Я выступал в Конгрессе США и сказал, что это опасное соглашение, которое в итоге даст в руки Ирана арсенал ядерного оружия. Я говорил, что Иран нужно остановить и не готов был отступиться перед нападками. Я один держал этот факел. Но мало этого. Я поехал в США и привез оттуда историческое решение президента Трампа о признании израильского суверенитета на Голанских высотах. Потом поехал в Москву, чтобы поблагодарить президента Путина за помощь в еще одном историческом действии: возвращении в Израиль тела военнослужащего Захарии Баумеля. На той же неделе Лапид едет во Францию к Макрону, который был сторонником сделки с Ираном, который резко критиковал признание израильского суверенитета на Голанах. Пусть Лапид делает, что хочет, я продолжу предпринимать внутригосударственные и международные шаги, направленные на обеспечение безопасности государства. Этим я занимаюсь, этим я продолжу заниматься.

О Газе и вопросах безопасности можно говорить долго. Но главной темой выборов, судя по всему, является не Газа. Это референдум по отношению к вам и тому, как вы управляете страной. Есть много людей, не обязательно левых, совсем не обязательно левых, которые мечтают только об одном: свалить Нетаниягу. Я хочу спросить вас: каков ваш вклад в создание этой атмосферы? В чем ваша доля ответственности за то, что Цви Хаузер, Йоаз Хендель и другие объединяются лишь для того, чтобы вы перестали быть премьер-министром?

Прежде всего то, что есть несколько человек, которые продали свои идеалы ради места в Кнессете, меня не волнует и не интересует.

То есть, по вашему мнению, всеми, кто придерживаясь правых взглядов, выступил против вас, двигало желание получить место в Кнессете?

Такое случается даже в правом лагере. Нечасто, но случается. Но я хочу сказать вот что. Я горд тем, что мне удалось сделать, теми достижениями, которых удалось добиться. За десять лет я превратил Израиль в державу мирового уровня. Мирового.

Вы не согласны с утверждением о том, что главный вопрос выборов не в этом?

Именно об этом. Есть путь, который нам предлагают левые. Они верят в иной подход. Я уважаю всех своих товарищей по национальному лагерю – Либермана и остальных. Но эти выборы, прежде всего, между мной и тем путем, который предлагают Израилю Ганц и Лапид. И Лапид может стать премьер-министром. Лапид! Лапид и Ганц. Что они понимают? Они поддерживали сделку с Ираном, они выступают за выселение 90 тысяч поселенцев из их домов. Я сказал, что не выселю ни одного. Я распространю израильский суверенитет на все крупные поселенческие анклавы.

Почему вы не сделали этого на протяжении десяти лет, что вы у власти?

Потому что я имел дело с самым враждебной в истории (американской) администрацией.

Уже два года вы имеете дело с самой дружественной в истории администрацией.

Я боролся как никто, отражая беспрецедентное давление, а когда мне это удалось, в последние два года я активизировал строительство в Иудее и Самарии. Мы утвердили строительство 18 тысяч единиц жилья. И я вам говорю, что следующим этапом будет распространение израильской юрисдикции на поселенческие блоки. Я превратил Израиль в экономическую державу. Кто это сделал? Лапид с Ганцем? Я превратил Израиль в державу, переживающую беспрецедентный дипломатический расцвет. Помимо Трампа и Путина, которых я видел с разрывом в несколько дней, Израиль посетил президент Бразилии Болсонару. Поцеловал Стену Плача, продемонстрировал такое теплое отношение к государству Израиль. Четверть миллиарда человек живут в Бразилии. Я завязываю связи Израиля с Японией, с Китаем, с Латинской Америкой, с Африкой. Это революция в международном положении страны.

И приходит Цви Хаузер, который был секретарем вашего правительства, и говорит: "Продолжение пребывания Нетаниягу у власти означает внутренний распад израильского общества". Что он имеет в виду?

(язвительным тоном) Очень меня беспокоит, что говорит Цвика Хаузер, продавший принципы за место в Кнессете, очень меня занимает этот их фиговый листок. Глупости это. Я смотрю на исторические процессы. Мы можем их продолжать. Мы можем превратить нашу страну в державу, в государство свободного рынка, в государство, открытое для всего мира, государство дипломатической мощи, государство, которое принимает арабский мир. Не потому что я капитулирую, как готовы капитулировать Ганц и Лапид, а потому что я готов отстаивать наши интересы. И готовность арабских режимов идти на контакт с нами основана на уважении.

И одновременно со всеми этими важными достижениями, которых кстати почти никто не оспаривает, есть черновики обвинительных заключений по трем делам. Бени Ганц сказал в беседе со мной, что вы намерены продвигать закон, который предотвратит передачу дел в суд. "Французский закон" или некая его версия.

Я не собираюсь продвигать такой закон, говорю это ясно и недвусмысленно. В мои планы продвижение такого закона не входит.

И вы воспрепятствуете попыткам ваших приближенных провести такой закон?

Фактом является то, что были попытки провести такой закон, но он не продвигался. Но я хочу сказать вам больше того. Все это блеф от начала и до конца. Ганц говорит о морали и этике? Ганц? Его компания вместе с Рони Альшейхом обманным путем вынули из кармана израильского налогоплательщика 50 миллионов шекелей.

Ганц полностью отрицает это.

Они положили четыре миллиона себе в карман, на счет компании, которая позже разорилась. Они представили компанию, которой не было, у которой не было клиентов, не было разработанных систем, не было ничего. У Ашкенази за спиной похожая коррупционная история с обманом инвесторов компании "Шемен" на 40 миллионов шекелей. Они говорят о морали? Все обвинения против меня рухнут как карточный дом. Я еще не открыл рта, уже большинство рухнуло. Когда я заговорю, рухнет все остальное.

"Ничего не будет, потому что ничего не было"?

Я всегда это говорил. Но обратите внимание на то, что вас занимает. Мы на пороге исторического решения. Нам надо решить, идем ли мы вперед и продолжаем ли превращать государство в мировую державу или идем назад к политике отступлений, выселения, пресмыкательства и эпохи "Гистадрута" во главе с министром финансов Ави Нисанкореном. А пока что пресса пытается нас усыпить и представить мои предупреждения о необходимости голосовать за "Ликуд" как блеф.

Тем не менее, я хочу спросить вас о "деле 3000". Ваши приближенные обвиняются в причастности к крупному коррупционному скандалу. Сидит сейчас дома обычный израильтянин и говорит: "Либо Нетаниягу знал, и тогда он несет ответственность, либо Нетаниягу не знал, и тогда он не может быть премьер-министром, так как не знает, что происходит у него под носом". Что из этого правда?

Еще одна легенда. Не за что нести ответственность, ничего нет.

Есть обвинительные заключения. Как это "ничего нет"?

Вы хорошо знаете, насколько внимательно все правоохранительные органы изучали это дело, и понимаете, что если бы там что-то было, я бы давно уже находился в другом месте.

Вы – нет, но ваши приближенные – да.

Кто это сказал?

Государственная прокуратура.

Подождите немного, и вы увидите, что там ничего нет. Я забочусь только о безопасности государства. Они обвиняют меня в предательстве. В предательстве!

Господин премьер-министр, есть обвинительные заключения против ваших приближенных. Не против вас, но против тех, кто входил в круг самых близких к вам фигур.

Ничего нет. Ровным счетом ничего. Информация была проверена, выяснилось, что ничего нет, и это было объявлено компетентными органами, которые, как правило, не прикладывают чрезмерных усилий, чтобы мне помочь.

До сих пор не понял ответа на вопрос о приближенных.

Вы говорите о блефе, а я говорю о главном – о том, что надо голосовать за "Ликуд".

Это вы уже сказали... Почему "Ликуд" не публикует программу, если вам так важно, чтобы люди голосовали за вас?

Я говорю об укреплении безопасности, я говорю об аннексии поселений, что непонятно в нашей программе?

Например, многим было бы интересно узнать, как вы собираетесь трансформировать великолепные макроэкономические показатели в улучшение микроэкономической ситуации.

Вы серьезно? Нет, это просто непостижимо! Я возглавляю несколько не особо важных комиссий – военно-политический кабинет, еще несколько. В том числе кабинет министров по вопросам регуляции. Мы встречаемся раз в две-три недели, каждый раз отсекая часть регуляционных пут. Благодаря моей деятельности за три года мы поднялись в мировом рейтинге конкурентоспособности с 25-го места на 17-е. Не было страны, которая совершила такой скачок.

Вы снова говорите о макро. А я вас спрашиваю о ценах в магазине.

Вы сегодня платите за "корнфлекс" меньше чем раньше, потому что мы получили возможность импортировать его из Германии. Ранее такой возможности не было, так как существовал израильский стандарт, от которого мы избавились. Малые бизнесы, которым раньше требовалось шесть месяцев, чтобы зарегистрироваться, сегодня могут это сделать за 20 дней. Мы ликвидируем бюрократические препоны, я понижаю налоги, уровень занятости беспрецедентно высок. Вы спрашиваете, как все это отражается на жизни людей? Спросите людей на улице. Когда вы летите за границу, сколько вы платите? Так мало, что летают все. Я могу этот список продолжать долго. Мы достигли огромных успехов, и я не нуждаюсь в пиарщиках, как Ганц и Лапид, который, как сам признался, ничего не понимает в экономике.

После этого вы, правда, назначили его министром финансов в своем правительстве.

У меня не было достаточно голосов и пришел один из тех, кто сегодня баллотируется от правой партии и сказал: "У нас с Лапидом братский союз, возьмите его в правительство". Вы действительно думаете, что я хотел видеть Лапида в министерстве финансов? Он ничего не понимает в экономике, и там он это доказал. Я понимаю в экономике, мы очень многое сделали, но перед нами еще немало задач.

Если вы сформируете коалицию, то в ней будут представлены ультраортодоксы. Вы не смогли в прошлом Кнессете провести закон о призыве. Будет ли он утвержден в Кнессете 21-го созыва и в каком виде?

Он будет утвержден, есть отличный закон, разработанный при участии министерства обороны. Я очень серьезно отношусь к этому закону, и очень высоко ценю работу Авигдора Либермана в министерстве.

Вы обязуетесь провести закон о призыве в его нынешнем виде?

Однозначно. Он будет утвержден.

Последний вопрос. В Кнессете 20-го созыва вы заблокировали утверждение закона о преодолении вето БАГАЦа.

Я не заблокировал, у меня не было большинства. Проголосуйте за "Ликуд" – будет большинство. Я благодарю вас за беседу.

*Редакция NEWSru.co.il обратилась в канцелярию президента Израиля с просьбой прокомментировать эти слова главы правительства. Из пресс-службы Реувена Ривлина был получен следующий ответ: "На фоне политического использования слов президента и для того, чтобы предотвратить вырывание слова из контекста, направляем вам полный ответа президента на вопрос школьников в Бейт-Шемеше. Реувен Ривлин сказал: "Что делает президент, когда большинства нет ни у кого? На основе чего он принимает решение? Может быть право формировать правительство передается крупнейшей фракции? Может быть решающим доводом является, сколько депутатов порекомендовали того или иного кандидата, и имеет ли кандидат, получивший больше рекомендаций, шанс уговорить остальных сформировать коалицию именно с ним". Вернуться к началу интервью





