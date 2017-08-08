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В Израиле

На базе ВВС ЦАХАЛа в Негеве разбился боевой вертолет: один пилот погиб, второй ранен

время публикации: 00:40 | последнее обновление: 01:20 блог версия для печати фото
На базе ВВС ЦАХАЛа в Негеве разбился боевой вертолет: один пилот погиб, второй ранен
В связи с аварией полеты вертолетов Apache временно приостановлены
Пострадавший был доставлен в беэр-шевскую больницу "Сорока"

На базе военно-воздушных сил Армии обороны Израиля "Рамон" в Негеве во время выполнения тренировочного полета потерпел крушение боевой вертолет Apache.

В результате аварии, происшедшей вечером в понедельник, 7 августа, погиб пилот вертолета, майор запаса. Второй пилот, старший лейтенант срочной службы, получил ранения. Их имена пока не сообщаются.

Пострадавший был доставлен в беэр-шевскую больницу "Сорока". Его состояние оценивается врачами как тяжелое.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в связи с катастрофой полеты вертолетов Apache временно приостановлены.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создана специальная комиссия.

Напомним, 13 июня командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амир Эшель отдал приказ приостановить все вылеты Apache после того, как в лопасти одного из вертолетов была обнаружена трещина.

Неисправность была выявлена во время рутинного техосмотра вертолета военными техниками.

Полеты были возобновлены после того, как все вертолеты прошли дополнительный техосмотр.

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