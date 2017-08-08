Расследование крушения вертолета: нет связи с неисправностью, обнаруженной полтора месяца назад

Первичные результаты расследования крушения боевого вертолета Apache показали, что нет связи между этой аварией и неисправностью, обнаруженной полтора месяца назад. Об этом во вторник, 8 августа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Напомним, 13 июня командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амир Эшель отдал приказ приостановить все вылеты Apache после того, как в лопасти одного из вертолетов была обнаружена трещина. Неисправность была выявлена во время рутинного техосмотра вертолета военными техниками. Полеты были возобновлены после того, как все вертолеты прошли дополнительный техосмотр.

В результате аварии, произошедшей вечером в понедельник, 7 августа, на авиабазе "Рамон" в Негеве погиб 43-летний пилот вертолета, майор запаса Давид (Дуди) Зоар из Хайфы. Второй пилот, старший лейтенант срочной службы, имя которого пока не сообщается, получил ранения.