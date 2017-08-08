8 августа 2017 г.
последняя новость: 21:47
Абрамович объявил о разводе
Cтрашный эксперимент над израильскими детьми
Медицинский миф разоблачили
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:56 Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газы
20:37 "Кан": с бывшим министром туризма Стасом Мисежниковым идут переговоры о досудебной сделке
19:26 Еще одна авария с участием автобуса произошла на 90-м шоссе
19:05 Активисты "Молад" требуют от Яира Нетаниягу компенсацию в размере 140 тысяч шекелей
18:39 На 6-м шоссе произошла авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей
17:37 Суд отклонил просьбу Эльора Азарии. Завтра он начнет отбывать наказание
17:24 Четвертый допрос Арье Дери и его жены продолжался шесть часов
17:12 Нетаниягу и министры осмотрели заградительное сооружение к югу от Хеврона
16:44 Либерман пообещал предпринять меры против распространителей слухов о крушении вертолета
16:06 СМИ: полицейские из Умм эль-Хирана не предстанут перед судом
В Израиле

Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газы

время публикации: 20:56 | последнее обновление: 21:46 блог версия для печати фото
Сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали на юге Израиля
Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газы
Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газы

Сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали в населенных пунктах регионального совета Хоф Ашкелон и в промышленной зоне Ашкелона.

Местные жители сообщают, что они слышали взрыв, похожий на падение ракеты.

В пресс-службе ЦАХАЛа редакции NEWSru.co.il сообщили, что сигнал тревоги прозвучал в региональном совете Хоф Ашкелон и в городе Ашкелон. Позднее военные сообщили, что ракета упала на пустыре на территории регионального совета Хоф Ашкелон. В результате обстрела не было пострадавших и не был причинен материальный ущерб.

Последний раз Израиль подвергался обстрелам из сектора Газы 23 и 24 июля. Пострадавших не было.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Август. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет. (По состоянию на 8 августа).

Июль. 2 обстрела. 2 ракеты. Пострадавших нет.

Июнь. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 3 обстрела, 3 ракеты. Пострадавших нет.

Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 8 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017