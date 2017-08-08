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В Израиле

Суд отклонил просьбу Эльора Азарии. Отбывать наказание он начнет завтра

время публикации: 17:37 | последнее обновление: 17:37 блог версия для печати

Апелляционный военный суд отклонил просьбу Эльора Азарии отложить начало отбытия тюремного заключения. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Таким образом, в среду, 9 августа, до 10:00 он должен явиться в армейскую тюрьму №4 в Црифине для отбытия наказания.

Азария, через своего адвоката Йорама Шефтеля, обратился в военный суд с просьбой отложить начало заключения до того дня, когда начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот примет решение по просьбе осужденного смягчить наказание.

Начальник генштаба сможет принять решение не ранее 7 сентября.

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