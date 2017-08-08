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В Израиле

Четвертый допрос Арье Дери и его жены продолжался шесть часов

время публикации: 17:24 | последнее обновление: 17:24 блог версия для печати

Около 17:20 министр внутренних дел покинул отделение полиции в Лоде, где его допрашивали следователи отдела по борьбе с организованной преступностью ("ЛАХАВ-433"). Это был четвертый допрос министра, и он продолжался более шести часов.

Радиостанция "Кан Бет" отметила, что также около шести часов продолжался допрос супруги Арье Дери, Яффы.

Утром Утром Дери написал в своем микроблоге Twitter: "Сегодня вторник, этот день дважды благословен, и в этот день Яффа и я отправляемся на допрос в полицию, где ответим на все вопросы. У меня нет никаких сомнений, что все будет хорошо и с Божьей помощью хорошо закончится".

31 июля телеканал "Кан 11" сообщил, что в ближайшие дни полиция вновь допросит министра внутренних дел Арье Дери. Согласно опубликованной информации, в отношении главы ШАС возникли подозрения в получении им взятки. Напомним, что ранее полиция трижды допрашивала Дери по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и обмане общественного доверия. Подозрения во взяточничестве более тяжелые. В настоящий момент Дери никак не комментирует публикацию канала "Кан 11".

Как сообщалось ранее, новое дело Дери касается деятельности организации "Мифалот симха", возглавляемой женой министра внутренних дел, а также финансирования недвижимости, приобретенного Арье Дери в последние годы в Иерусалиме и поселке Сафсуфа на севере страны.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 августа 2017 г.
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