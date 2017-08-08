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В Израиле

На 6-м шоссе произошла авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей

время публикации: 18:39 | последнее обновление: 18:39 блог версия для печати фото
На 6-м шоссе произошла авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей

На шоссе №6, в районе развязки Кесем, произошло столкновение автобуса и двух легковых автомобилей. Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщила о четырех пострадавших в результате этой аварии. Самые тяжелые травмы получил 30-летний мужчина. В состоянии средней степени тяжести он доставлен в больницу "Бейлинсон". В эту же больницу доставлены еще двое пострадавших, травмы которых оцениваются медиками как легкие. Один пострадавший с легкими травмами доставлен в клинику "Меир".

Пресс-служба полиции сообщает, что в районе аварии затруднено движение транспорта. Водителям рекомендуется при планировании поездки выбирать объездные пути.

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