Еще одна авария с участием автобуса произошла на 90-м шоссе

На шоссе №90, недалеко от Бейт А-Арава, столкнулись автобус и легковой автомобиль.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в "мокед 101" поступило сообщение об аварии в 18:36. К месту ДТП были отправлены машины "скорой помощи".

В результате аварии пострадали пять человек. Две женщины, 37 и 50 лет, получили травмы средней тяжести и были доставлены в больницу "Адаса Эйн-Керем". В эту же больницу за медицинской помощью обратились еще три человека, получивших легкие травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.