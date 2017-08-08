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В Израиле

"Исраэль а-Йом": арабские гиды используют работу для антиизраильской пропаганды

время публикации: 15:54 | последнее обновление: 16:09 блог версия для печати фото
"Исраэль а-Йом": арабские гиды занимаются антиизраильской пропагандой

Газета и сайт "Исраэль а-Йом" опубликовали 8 августа материал, посвященный тому, как арабские гиды, из Израиля и Палестинской автономии, преподносят историю еврейского народа и государства Израиля туристам.

Израильские гиды в беседе с этим изданием утверждают, что одним из мест для антиизраильской пропаганды стал музей мемориальный комплекс Катастрофы и героизма еврейского народа "Яд ва-Шем". По их словам, они лично слышали, как их арабские коллеги рассказывали туристам, что "в настоящее время евреи применяют практику нацистов в отношении арабского населения".

Израильские гиды также рассказывают, что слышали от арабских коллег антиизраильские высказывания в стенах Старого города Иерусалима. В частности, арабские гиды утверждают, что евреи появились в Иерусалиме лишь сто лет назад, и не имеют никакой связи с этим местом. Они утверждают, что все археологические находки, свидетельствующие о присутствии евреев в Иерусалиме на протяжении тысячелетий, являются подделкой.

Издание пишет, что израильские туристические агентства нанимают арабских гидов, чтобы сэкономить, так как израильский гид за день работы берет 225 долларов, арабский - ровно половину от этой суммы.

Из министерства туризма "Исраэль а-Йом" сообщили, что арабские гиды составляют около 0,5% гидов, работающих в Израиле и они сопровождают группы из Палестинской автономии. Министерство туризма осуществляет надзор за их работой, и, в случае, если обнаружено, что гид искажает события, он лишается лицензии. Кроме того, представители минтуризма сообщили, что в настоящее время ведется работа над поправками к закону о предоставлении туристических услуг, в частности, для того, чтобы усилить контроль над работой гидов.

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