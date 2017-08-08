8 августа 2017 г.
последняя новость: 09:32
Абрамович объявил о разводе
Cтрашный эксперимент над израильскими детьми
Медицинский миф разоблачили
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:30 Полиция вновь допрашивает Арье и Яффу Дери
09:07 Похороны погибшего пилота военного вертолета пройдут в Хайфе
08:33 Учения службы тыла: в 10:05 в районе Шфела прозвучит сигнал тревоги
08:06 Нетаниягу о надеждах палестинцев, что его отстранят от власти: "Этого не произойдет"
07:15 Русскоязычный интернет в Израиле. Опрос проекта "Мудрость толпы"
07:10 Апелляционный суд обсудит просьбу Эльора Азарии перенести дату начала отбытия наказания
06:42 Крушения военных вертолетов в Израиле в 1971-2017 годах
05:49 Прогноз погоды на 8 августа: малооблачно и жарко
02:28 Разрешено к публикации имя офицера ЦАХАЛа, погибшего при крушении вертолета в Негеве
00:40 На базе ВВС ЦАХАЛа в Негеве разбился боевой вертолет: один пилот погиб, второй ранен
В Израиле

Полиция вновь допрашивает Арье и Яффу Дери

время публикации: 09:30 | последнее обновление: 09:30 блог версия для печати фото
Арье и Яффа Дери

Во вторник, 8 августа, следователи отдела полиции по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) в четвертый раз допрашивают министра внутренних дел Арье Дери и его жену Яффу.

Утром Дери написал в своем микроблоге Twitter: "Сегодня вторник, этот день дважды благословен, и в этот день Яффа и я отправляемся на допрос в полицию, где ответим на все вопросы. У меня нет никаких сомнений, что все будет хорошо и с Божьей помощью хорошо закончится".

31 июля телеканал "Кан 11" сообщил, что в ближайшие дня полиция вновь допросит министра внутренних дел Арье Дери. Согласно опубликованной информации, в отношении главы ШАС возникли подозрения в получении им взятки. Напомним, что ранее полиция трижды допрашивала Дери по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и обмане общественного доверия. Подозрения во взяточничестве более тяжелые. В настоящий момент Дери никак не комментирует публикацию канала "Кан 11".

Как сообщалось ранее, новое дело Дери касается деятельности организации "Мифалот симха", возглавляемой женой министра внутренних дел, а также финансирования недвижимости, приобретенного Арье Дери в последние годы в Иерусалиме и поселке Сафсуфа на севере страны.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 августа 2017 г.
СМИ: полиция допросит Арье Дери по подозрению в получении взятки







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 8 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017