Крушения военных вертолетов в Израиле в 1971-2017 годах

После трагического инцидента на базе "Рамон" редакция NEWSru.co.il публикует данные о катастрофах с участием военных вертолетов в Израиле.

Крушения военных вертолетов в Израиле. Справка

07.08.2017. В районе базы "Рамон" в Негеве разбился вертолет Apache. Погиб пилот майор запаса Давид Зоар (43), второй пилот получил тяжелые травмы.

12.03.2013. В районе Шфелат Иегуда, недалеко от кибуца Ревадим, во время ночного тренировочного полета разбился вертолет Bell AH-1 Cobra ("Кобра"). Погибли двое военнослужащих-резервистов: подполковник Ноам Рон (49), из Оранит, и майор Эрез Флексер (31), из Хайфы.

10.09.2008. В районе кибуца Гиннегар в Изреэльской долине на севере страны потерпел крушение военный вертолет "Кобра", выполнявший учебный полет. Жертвами авиакатастрофы стали два офицера резерва: майор Шай Данур (35) и пилот Юваль Хольцман (45).

13.08.2006. Вторая Ливанская война. Боевики шиитской террористической организации "Хизбалла" сбили транспортный военный вертолет "Ясур" при помощи ПЗРК. В результате подрыва вертолета погибли 29-летний майор Ами Бен-Наим, 36-летний майор Нисан Шалев, 25-летний капитан Даниэль Гомес, 33-летний капитан Рон Машиах и 26-летняя старшина Керен Тандлер.

24.07.2006. Вторая Ливанская война. Военный вертолет "Апачи"потерпел крушение неподалеку от Цфата. В результате аварии погибли два человека: 42-летний полковник Цви Лофт и 23-летний лейтенант Том Фаркаш. Причиной крушения стала техническая неисправность: во время полета от вертолета отделился главный винт. Неисправность произошла из-за поломки трансмиссии.

21.07.2006. Вторая Ливанская война. В результате столкновения двух военных вертолетов "Апачи" вблизи израильско-ливанской границы погиб майор ВВС ЦАХАЛа Рон Иегошуа Кохба и еще трое членов экипажей получили ранения. Причиной аварии была ошибка пилотов.

04.02.1997. Два транспортных вертолета "Ясур" столкнулись друг с другом по дороге в Ливан. Погибли 73 солдата и офицера.

31.03.1996. В ходе учений в районе Мертвого моря вертолет "Ясур" врезался в склон горы. Погибли 7 пассажиров и членов экипажа.

22.04.1990. В ходе ночных учений по десантированию столкнулись два вертолета, высадившие десант. Погибли 7 членов экипажей.

01.01.1989. В результате катастрофы на границе с Египтом погиб пилот вертолета. Остальные члены экипажа выжили, получив ранения различной степени тяжести.

20.11.1977. Четыре члена экипажа погибли в ходе рутинного полета, когда их вертолет разбился в районе кибуца Гат.

15.07.1977. В результате технической неполадки разбился вертолет, участвовавший в учениях над Иудейской пустыней. Погибли 6 членов экипажа.

17.05.1977. В результате технической неполадки вертолет, летевший на дозаправку, рухнул на землю, унеся жизни пилотов и бортмеханика.

10.05.1977. В ходе учений десантного подразделения ЦАХАЛа в Иудейской пустыне вертолет "Ясур" врезался в скалу в 6 километрах к северу от Иерихо и рухнул. Погибли 44 десантника и 10 членов экипажа.

19.04.1974. Два "Ясура" столкнулись на аэродроме "Маханаим". Погибли 8 пассажиров и членов экипажа.

08.07.1971. Вертолет "Ясур", возвращавшийся с операции над Синайским полуостровом, разбился в море в сотне метров от берега. В результате трагедии погибли 10 военнослужащих.