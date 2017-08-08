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В Израиле

Полицейские из Умм эль-Хирана не предстанут перед судом

время публикации: 16:06 | последнее обновление: 16:09 блог версия для печати

Во вторник, 8 августа, появилось сообщение о том, что полицейские, причастные к инциденту в бедуинской деревне Умм аль-Хиран, не предстанут перед судом. Напомним, 18 января этого года в результате беспорядков, вспыхнувших в деревне во время сноса незаконных построек, погибли 47-летний Якуб аль-Киан и 34-летний прапорщик спецназа полиции (ЯСАМ) Эрез Леви.

Аль-Киан находился за рулем автомобиля, сбившего двух сотрудников полиции. В результате наезда погиб прапорщик Эрез Леви. Представители правоохранительных органов утверждали, что Леви погиб в результате теракта.

Вместе с тем, следствием проверялась и другая версия, согласно которой, полицейские и военнослужащие открыли огонь по машине до того, как водитель прибавил скорость. Согласно этой версии, аль-Киан не мог предотвратить наезд, так как из-за простреленного колена его нога уперлась в педаль газа, что привело к повышению скорости автомобиля и аварии.

Сообщается, что версия случившегося, представленная полицейскими, была подтверждена уликами с места происшествия. В отделе минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), сказали, что дело находится на стадии проверки для принятия решения.

Во время расследования в МАХАШе не возникло подозрения, что полицейские совершили уголовное преступление. Расследование завершено. Теперь материалы дела будут переданы юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту и в прокуратуру.

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