Дело 242: экс-замминистра внутренних дел Фаина Киршенбаум обвиняется во взяточничестве

Во вторник, 8 августа, было предъявлено обвинение бывшему заместителю министра внутренних дел Фаине Киршенбаум. В рамках дела 242 она обвиняется во взяточничестве, обмане общественного доверия, отмывании денег, а также в налоговых правонарушениях. Прокуратура подала также просьбу о конфискации имущества Фаины Киршенбаум на сумму 5,7 миллиона шекелей.

Обвинения предъявлены также бывшему главе штаба партии "Наш дом Израиль" Дауду Годовскому, бывшему гендиректору министерства сельского хозяйства Рами Коэну и его жене Батье, главе организации "Айялим" Матану Дахану, его заместителю Дани Гликсбергу, генеральному директору всемирной организации "Эзра" Даниэлю Элинсону, лоббисту Стивену Леви, гендиректору Ассоциации предпринимателей Израиля Ирене Вольдберг, а также казначею регионального совета Мате Биньямин Эфе Пелесу.

Как сообщалось ранее, бывшему министру туризма Стасу Мисежникову не предъявлено обвинение. Его дело выделено в отдельное производство. Мисежников подозревался в получении взяток, обмане общественного доверия, хранении и употреблении наркотиков, а также создании помех ходу следствия.

Как пишет "Гаарец", некоторые подозреваемые в настоящий момент ведут переговоры с прокуратурой и полицией о заключении досудебных сделок. По информации издания, такие переговоры ведет лоббист Исраэль Йегошуа, а также Виктория Рабина бывшая помощница Фаины Киршенбаум.

Как сообщает портал Ynet, Дауд Годовский обвиняется в получении взятки, просьбах получить взятку, шантаже с угрозами, вступлении в преступный сговор, отмывании денег и налоговых правонарушениях.

Рами Коэн обвиняется в даче взятки, получении взятки, попытке получить взятку, отмывании денег, получении прибыли мошенническим путем, угрозах, фальсификации документов при отягчающих обстоятельствах, обманных записях в документах компании и создании помех ходу следствия.

Батья Коэн обвиняется в создании помех ходу следствия.

Эфи Пелес обвиняется в даче взятки и отмывании денег.

Даниэль Элинсон обвиняется в даче взятки и отмывании денег.

Матан Дахан обвиняется в даче взятки, предложении взятки, отмывании денег и вступлении в преступный сговор.

Дари Гликсберг обвиняется в даче взятки, предложении взятки, отмывании денег и вступлении в преступный сговор.

Стивен Леви обвиняется в даче взятки, предложении взятки, просьбе взятки, отмывании денег и вступлении в преступный сговор.

Ирена Вольдберг обвиняется в даче взятки.

Сообщается, что обвинения касаются десяти различных эпизодов. Из материалов расследования следует, что Киршенбаум, отвечавшая за распределение средств из "коалиционного фонда", в обмен на личные выгоды и выгоды для людей из ее окружения, переводила деньги различным организациям. В обвинительном заключении говорится, что таким образом она получила взятки от компании по развитию Самарии, некоммерческой организации "Айялим", регионального совета Мате Биньямин, некоммерческой организации "Эзра".





