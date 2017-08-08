Во вторник, 8 августа, прокуратура предъявила обвинения десяти фигурантам дела 242. Как сообщает газета "Гаарец", среди обвиняемых нет бывшего министра туризма Стаса Мисежникова.
8 августа 2017 г.
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Дело 242: бывшему министру туризма Стасу Мисежникову не предъявлены обвинения
Вторник, 8 августа 2017 г.
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