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Дело 242: бывшему министру туризма Стасу Мисежникову не предъявлены обвинения

время публикации: 11:30 | последнее обновление: 11:36 блог версия для печати фото
Стас Мисежников
Дело 242: бывшему министру туризма Стасу Мисежникову не предъявлены обвинения

Во вторник, 8 августа, прокуратура предъявила обвинения десяти фигурантам дела 242. Как сообщает газета "Гаарец", среди обвиняемых нет бывшего министра туризма Стаса Мисежникова.

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Вторник, 8 августа 2017 г.
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