8 августа 2017 г.
последняя новость: 11:30
Абрамович объявил о разводе
Cтрашный эксперимент над израильскими детьми
Медицинский миф разоблачили
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:30 Дело 242: бывшему министру туризма Стасу Мисежникову не предъявлены обвинения
10:35 "Кан": Биньямин Нетаниягу обвинил Исраэля Каца в нелояльности
10:04 Учебные сирены в районе Шфела сработали на несколько минут раньше назначенного времени
09:30 Полиция вновь допрашивает Арье и Яффу Дери
09:07 Похороны погибшего пилота военного вертолета пройдут в Хайфе
08:33 Учения службы тыла: в 10:05 в районе Шфела прозвучит сигнал тревоги
08:06 Нетаниягу о надеждах палестинцев, что его отстранят от власти: "Этого не произойдет"
07:15 Русскоязычный интернет в Израиле. Опрос проекта "Мудрость толпы"
07:10 Апелляционный суд обсудит просьбу Эльора Азарии перенести дату начала отбытия наказания
06:42 Крушения военных вертолетов в Израиле в 1971-2017 годах
В Израиле

"Кан": Биньямин Нетаниягу обвинил Исраэля Каца в нелояльности

время публикации: 10:35 | последнее обновление: 10:40 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Исраэль Кац

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвинил в закрытой беседе министра транспорта и разведки Исраэля Каца в желании отстранить его от власти, сообщил корреспондент службы новостей корпорации "Кан" Зеэв Кам.

Согласно опубликованной информации, в ходе встречи с депутатами и министрами, состоявшейся после заседания правительства, премьер-министр сказал: "Мы слышим об одном, так называемом, высокопоставленном министре в "Ликуде", который хочет занять мое место. Вы все знаете о ком идет речь. Он может продолжать мечтать". Один из присутствующих напомнил, что этот министр был одним из первых, кто опубликовал сообщение в поддержку премьер-министра. В ответ на это Нетаниягу сказал: "Может быть уже можно назвать его по имени?"

Из канцелярии министра транспорта редакции NEWSru.co.il передали: "Министр Исраэль Кац продолжает работу по продвижению проектов государственного значения в области транспорта и разведки в тесном сотрудничестве с главой правительства. Как выяснилось, публикация о содержании встречи с лидерами коалиционных фракций не соответствует действительности. На заседании не звучали высказывания подобного рода и вообще не упоминалось имя министра Каца".

В настоящий момент неизвестно, примет ли участие Исраэль Кац в мероприятии, которое организует глава правительственной коалиции Давид Битан в поддержку Биньямина Нетаниягу. 9 августа состоится церемония открытия шоссе №38, в которой примут участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр транспорта Исраэль Кац.

Ранее Второй канал ИТВ сообщал, что Исраэль Кац проводит встречи с активистами "Ликуда" и представителями коалиционных фракций, проверяя возможность формирования альтернативной коалиции в случае отставки премьер-министра.

В "Ликуде" продолжается подготовка к мероприятию в поддержку Нетаниягу, которое состоится 9 августа в зале Ocean в Тель-Авиве. В настоящий момент мероприятие открыто для всех, однако его организаторы опасаются, что на место явятся противники Нетаниягу из "Ликуда" и других партий, что может привести к инцидентам.

По информации, полученной NEWSru.co.il, Биньямин Нетаниягу намерен выступить на мероприятии. Не исключено, что он явится на мероприятие в сопровождении своей жены Сары.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 августа 2017 г.
Потенциальные конкуренты Нетаниягу в "Ликуде" выступили в поддержку премьер-министра
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 августа 2017 г.
Израильские политики о будущем Нетаниягу. Комментарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 августа 2017 г.
Исраэль Кац: "Главу правительства не отстраняют от должности на основе заголовков в СМИ"







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 8 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017