"Кан": Биньямин Нетаниягу обвинил Исраэля Каца в нелояльности

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвинил в закрытой беседе министра транспорта и разведки Исраэля Каца в желании отстранить его от власти, сообщил корреспондент службы новостей корпорации "Кан" Зеэв Кам.

Согласно опубликованной информации, в ходе встречи с депутатами и министрами, состоявшейся после заседания правительства, премьер-министр сказал: "Мы слышим об одном, так называемом, высокопоставленном министре в "Ликуде", который хочет занять мое место. Вы все знаете о ком идет речь. Он может продолжать мечтать". Один из присутствующих напомнил, что этот министр был одним из первых, кто опубликовал сообщение в поддержку премьер-министра. В ответ на это Нетаниягу сказал: "Может быть уже можно назвать его по имени?"

Из канцелярии министра транспорта редакции NEWSru.co.il передали: "Министр Исраэль Кац продолжает работу по продвижению проектов государственного значения в области транспорта и разведки в тесном сотрудничестве с главой правительства. Как выяснилось, публикация о содержании встречи с лидерами коалиционных фракций не соответствует действительности. На заседании не звучали высказывания подобного рода и вообще не упоминалось имя министра Каца".

В настоящий момент неизвестно, примет ли участие Исраэль Кац в мероприятии, которое организует глава правительственной коалиции Давид Битан в поддержку Биньямина Нетаниягу. 9 августа состоится церемония открытия шоссе №38, в которой примут участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр транспорта Исраэль Кац.

Ранее Второй канал ИТВ сообщал, что Исраэль Кац проводит встречи с активистами "Ликуда" и представителями коалиционных фракций, проверяя возможность формирования альтернативной коалиции в случае отставки премьер-министра.

В "Ликуде" продолжается подготовка к мероприятию в поддержку Нетаниягу, которое состоится 9 августа в зале Ocean в Тель-Авиве. В настоящий момент мероприятие открыто для всех, однако его организаторы опасаются, что на место явятся противники Нетаниягу из "Ликуда" и других партий, что может привести к инцидентам.

По информации, полученной NEWSru.co.il, Биньямин Нетаниягу намерен выступить на мероприятии. Не исключено, что он явится на мероприятие в сопровождении своей жены Сары.