Нетаниягу и Кац проведут 9 августа вместе

Вечером во вторник, 8 августа, министр по делам транспорта и разведки Исраэль Кац сообщил, что примет участие в мероприятии, организованном главой коалиции Давидом Битаном в поддержку премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Кац опубликовал статус в микроблоге Twitter, в котором описал свой распорядок дня 9 августа, подчеркивая как много времени он проведет с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

"Для тех, кто интересуется моим распорядком дня завтра: утром я приму премьер-министра на открытии шоссе на Бейт Шемеш, после обеда под председательством Нетаниягу состоится заседание военно-политического кабинета, а затем мы вместе отправимся на мероприятие "Ликуда"", - написал Кац.

Это сообщение появилось на фоне публикаций о вновь обострившихся отношениях между премьер-министром и министром транспорта. Как сообщал политический обозреватель "Кан" Зеэв Кам, Биньямин Нетаниягу обвинил в закрытой беседе Исраэля Каца в желании отстранить его от власти.

Согласно опубликованной информации, в ходе встречи с депутатами и министрами, состоявшейся после заседания правительства, премьер-министр сказал: "Мы слышим об одном, так называемом, высокопоставленном министре в "Ликуде", который хочет занять мое место. Вы все знаете о ком идет речь. Он может продолжать мечтать". Один из присутствующих напомнил, что этот министр был одним из первых, кто опубликовал сообщение в поддержку премьер-министра. В ответ на это Нетаниягу сказал: "Может быть уже можно назвать его по имени?"

Из канцелярии министра транспорта редакции NEWSru.co.il передали: "Министр Исраэль Кац продолжает работу по продвижению проектов государственного значения в области транспорта и разведки в тесном сотрудничестве с главой правительства. Как выяснилось, публикация о содержании встречи с лидерами коалиционных фракций не соответствует действительности. На заседании не звучали высказывания подобного рода и вообще не упоминалось имя министра Каца".

Подготовка к мероприятию в поддержку Биньямина Нетаниягу продолжается. Организаторы мероприятия объявили, что оно состоится в первом павильоне Ганей Тааруха, а не в зале Ocean, как планировалось изначально. Это связано с тем, что ожидается присутствие более тысячи человек. Большинство министров и депутатов от "Ликуда" подтвердили свое участие после того, как Давид Битан предупредил, что те, кто не окажут поддержки премьер-министру, заплатят за это политическую цену. Как стало известно NEWSru.co.il, члены ЦК "Ликуда" и активисты партии получают записанные телефонные обращения от Битана с настоятельным призывом принять участие в мероприятии.

По оценкам, опубликованным телеканалом "Кан 11", стоимость мероприятия составляет порядка 300.000 шекелей, и оплачено оно будет из бюджета "Ликуда".