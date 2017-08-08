"Кан": с бывшим министром туризма Стасом Мисежниковым идут переговоры о досудебной сделке

Вечером во вторник, 8 августа, телеканал "Кан 11" сообщил, что полиция и прокуратура ведут переговоры с бывшим министром туризма Стасом Мисежниковым о заключении с ним досудебной сделки.

Как сообщила журналист Тамар Альмог, именно по этой причине Мисежникову не было предъявлено обвинительное заключение вместе с десятью фигурантами дела 242.

Переговоры с Мисежниковым должны завершиться не позднее начала сентября. Если они увенчаются успехом, то часть обвинений будут сняты, а в остальных Мисежников признает себя виновным, и получит относительно мягкое наказание. Если переговоры завершатся провалом, то бывшему главе министерства туризма будет предъявлено обвинительное заключение.

В настоящий момент Стас Мисежников подозревается в получении взяток, обмане общественного доверия, хранении и употреблении наркотиков, а также создании помех ходу следствия. В частности, в материалах расследования говорится, что будучи министром туризма он перевел миллион шекелей на проведение студенческого фестиваля в Эйлате, потребовав от организаторов, привлечь к его проведению свою подругу, которой был выплачен гонорар в размере десятки тысяч шекелей. Также в материалах следствия указывается, что будучи министром туризма Мисежников на мероприятиях в Израиле и за границей посылал своего человека за кокаином, который, он употреблял во время мероприятий.

8 августа прокуратура предъявила обвинения бывшему заместителю министра внутренних дел Фаине Киршенбаум. Она обвиняется во взяточничестве, обмане общественного доверия, отмывании денег, а также в налоговых правонарушениях. Прокуратура подала также просьбу о конфискации имущества Фаины Киршенбаум на сумму 5,7 миллиона шекелей.

Обвинения предъявлены также бывшему главе штаба партии "Наш дом Израиль" Дауду Годовскому, бывшему гендиректору министерства сельского хозяйства Рами Коэну и его жене Батье, главе организации "Айялим" Матану Дахану, его заместителю Дани Гликсбергу, генеральному директору всемирной организации "Эзра" Даниэлю Элинсону, лоббисту Стивену Леви, гендиректору Ассоциации предпринимателей Израиля Ирене Вальдберг, а также казначею регионального совета Мате Биньямин Эфе Пелесу.