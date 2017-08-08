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В Израиле

Нетаниягу: "Несмотря на надежды палестинцев, меня не свалят"

время публикации: 08:06 | последнее обновление: 08:14 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал публикации, согласно которым высокопоставленные чиновники в ПНА высказывали надежду на его отстранение от власти в связи с расследованиями.

"Несмотря на пожелания и надежды палестинцев, этого не произойдет, меня не свалят", - написал глава правительства в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Накануне сайт NRG сообщил, что высокопоставленные чиновники в ПНА связывают надежды с расследованиями в отношении Биньямина Нетаниягу, так как полагают, что в случае его отставки, появится шанс на прогресс в мирном процессе. "При Нетаниягу мы видели только как расширяют поселения", - цитирует NRG заявление одного из анонимных источников.

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