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Нетаниягу и министры осмотрели заградительное сооружение к югу от Хеврона

время публикации: 17:12 | последнее обновление: 17:12 блог версия для печати фото
Нетаниягу и министры осмотрели заградительное сооружение к югу от Хеврона

Во вторник, 8 августа, премьер-министр Биньямин Нетаниягу вместе с членами военно-политического кабинета провели осмотр заградительного барьера, уделив особое внимание участку, расположенному в южной части горы Хеврон.

Неподалеку от тренировочной базы воздушно-десантных войск в Шомриа кабинету был представлен обзор ситуации, после чего на базе ВВС состоялось обсуждение.

Отметим, что работы по возведению заградительного сооружения в южной части Хевронского нагорья, завершились 2 августа.

Общая протяженность заградительного сооружения составляет 42 километра, высота - 7 метров. Сооружение состоит в основном из стены, на которой будут установлены дополнительные средства защиты, и оно заменит собой старое заграждение, построенное на этом месте в прошлом десятилетии.

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