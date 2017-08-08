Нетаниягу и министры осмотрели заградительное сооружение к югу от Хеврона

Во вторник, 8 августа, премьер-министр Биньямин Нетаниягу вместе с членами военно-политического кабинета провели осмотр заградительного барьера, уделив особое внимание участку, расположенному в южной части горы Хеврон.

Неподалеку от тренировочной базы воздушно-десантных войск в Шомриа кабинету был представлен обзор ситуации, после чего на базе ВВС состоялось обсуждение.

Отметим, что работы по возведению заградительного сооружения в южной части Хевронского нагорья, завершились 2 августа.

Общая протяженность заградительного сооружения составляет 42 километра, высота - 7 метров. Сооружение состоит в основном из стены, на которой будут установлены дополнительные средства защиты, и оно заменит собой старое заграждение, построенное на этом месте в прошлом десятилетии.