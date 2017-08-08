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В Израиле

Разрешено к публикации имя офицера ЦАХАЛа, погибшего при крушении вертолета в Негеве

время публикации: 02:28 | последнее обновление: 02:39 блог версия для печати фото
Разрешено к публикации имя офицера ЦАХАЛа, погибшего при крушении вертолета в Негеве

Разрешено к публикации имя офицера ЦАХАЛа, погибшего в результате крушения вертолета в Негеве. Это майор запаса Дуди (Давид) Зоар, 43 года, из Хайфы.

Как сообщалось ранее, боевой вертолет Apache потерпел крушение на базе военно-воздушных сил Армии обороны Израиля "Рамон" в Негеве во время выполнения тренировочного полета.

В результате аварии, происшедшей вечером в понедельник, 7 августа, погиб пилот вертолета. Второй пилот, старший лейтенант срочной службы, имя которого пока не сообщается, получил ранения.

Пострадавший был доставлен в беэр-шевскую больницу "Сорока". Его состояние оценивается врачами как тяжелое.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в связи с катастрофой полеты вертолетов Apache были временно приостановлены.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создана специальная комиссия.

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