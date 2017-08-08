Прогноз погоды на 8 августа: малооблачно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 8 августа, будет малооблачно и жарко. Температура немного ниже, чем вчера, и незначительно выше среднесезонной. Влажно и душно на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 21-32 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 30-42. В Беэр-Шеве – 23-35, в Мицпе-Рамоне – 20-34, на побережье Мертвого моря – 31-39, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 21-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-38, на Голанских высотах – 20-35.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В среду-пятницу – без существенных изменений.