8 августа 2017 г.
последняя новость: 06:42
Абрамович объявил о разводе
Cтрашный эксперимент над израильскими детьми
Медицинский миф разоблачили
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:42 Крушения военных вертолетов в Израиле в 1971-2017 годах
05:49 Прогноз погоды на 8 августа: малооблачно и жарко
02:28 Разрешено к публикации имя офицера ЦАХАЛа, погибшего при крушении вертолета в Негеве
00:40 На базе ВВС ЦАХАЛа в Негеве разбился боевой вертолет: один пилот погиб, второй ранен
21:44 Минюст опроверг информацию, что принято решение передать дело Сары Нетаниягу в суд
21:02 В результате серии ДТП на дорогах Израиля один человек погиб и шесть получили травмы
20:17 Усилено присутствие военных и полиции в округе Лахиш. Комментарии полиции
19:55 "Я люблю Иерусалим": новая скульптура украсила столицу Израиля
19:27 Адвокат Йорам Шефтель попросил суд отложить начало отбытия наказания Эльором Азарией
18:54 Нетаниягу встретился с делегацией конгрессменов от Демократической партии США
В Израиле

Прогноз погоды на 8 августа: малооблачно и жарко

время публикации: 05:49 | последнее обновление: 05:49 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 8 августа: малооблачно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 8 августа, будет малооблачно и жарко. Температура немного ниже, чем вчера, и незначительно выше среднесезонной. Влажно и душно на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 21-32 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 30-42. В Беэр-Шеве – 23-35, в Мицпе-Рамоне – 20-34, на побережье Мертвого моря – 31-39, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 21-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-38, на Голанских высотах – 20-35.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В среду-пятницу – без существенных изменений.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 8 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017