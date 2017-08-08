Учебные сирены в районе Шфела сработали на несколько минут раньше назначенного времени

В 10:02 в районе Шфела, на несколько минут назначенного времени, сработали учебные сирены. Ранее Управление тылом объявляло об учебных сиренах, которые должны сработать в 10:05.

Чем было вызвано преждевременное срабатывание учебных сирен, неясно.

Ранее сообщалось, что 8 августа служба тыла проводит испытания предупредительных систем в районе Шфела. При этом отмечалось, что сирена прозвучит в Беэр-Яакове, Гедере, Явне, Кирьят-Экроне, Мазкерет Батии, Нес Ционе, Реховоте, Ришон ле-Ционе, Рамле, а также в некоторых населенных пунктах региональных советов Бреннер, Гдерот, Гезер, Ган Равэ, Хевель Явне, Нахал Сорек.

В случае возникновения реальной ситуации прозвучит дополнительный сигнал тревоги, подчеркивали в управлении.

Сообщалось также, что сигнал будет продублирован на бипперы для слабослышащих и прозвучит на волнах радиостанции "Лев а-медина".