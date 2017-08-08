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Учения службы тыла: в 10:05 в районе Шфела прозвучит сигнал тревоги

время публикации: 08:33 | последнее обновление: 08:33 блог версия для печати фото
Учения службы тыла: в 10:05 в районе Шфела прозвучит сигнал тревоги

Во вторник, 8 августа, служба тыла проводит испытания предупредительных систем в районе Шфела. В 10:05 во многих населенных пунктах этого района прозвучит сигнал тревоги. Помимо прочего, сирена прозвучит в Беэр-Яакове. Гедере, Явне, Кирьят-Экроне, Мазкерет Батии, Нес Ционе, Реховоте, Ришон ле-Ционе, Рамле, а также в некоторых населенных пунктах региональных советов Бреннер, Гдерот, Гезер, Ган Равэ, Хевель Явне, Нахал Сорек.

В случае возникновения реальной ситуации прозвучит дополнительный сигнал тревоги.

Служба тыла сообщает, что сигнал будет продублирован на бипперы для слабослышащих и прозвучит на волнах радиостанции "Лев а-медина".

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Вторник, 8 августа 2017 г.
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