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Русскоязычный интернет в Израиле. Опрос проекта "Мудрость толпы"

время публикации: 07:15 | последнее обновление: 07:15 блог версия для печати фото
Русскоязычный интернет в Израиле. Опрос проекта "Мудрость толпы"

Аналитический проект Эли Гервица "Мудрость толпы" – пожалуй, единственный в аналитический и статистический ресурс в Израиле на русском языке.

Название "Мудрость толпы", казалось бы, должно вызывать неоднозначную реакцию, так как, на первый взгляд, сочетает в себе несочетаемые, даже противоречащие друг другу понятия. Однако, изучению феномена "мудрости толпы" посвящено множество научных трудов, а финансовый аналитик New York Times и Wall Street Journal Джеймс Шуровьески написал одноименную книгу.

Основная идея заключается в том, что при ответе на какой-либо вопрос ответы каждого, отдельно взятого респондента могут быть далеки от истины, но среднее значение ответов будет точным.

За несколько лет существования проекта "Мудрость толпы" были проведены десятки опросов, результаты которых подтверждают эту идею. От прогнозов расклада мандатов на выборах до прогнозирования курса валют.

Показателем успеха проекта является и то, что спонсоры с готовностью предоставляют ценные призы, которые разыгрываются между всеми участниками опросов. Таким образом, отвечая на вопросы, респонденты участвуют и в лотерее призов.

В настоящее время на сайте проекта "Мудрость толпы" проводится опрос на тему "Русскоязычный интернет в Израиле", задача которого состоит в том, чтобы определить, какие сайты и социальные сети наиболее популярны среди русскоязычных израильтян, исследовать поведение в социальных сетях, выявить приоритеты и так далее.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ

Спонсорами данного опроса выступили – продюсерский центр, предоставивший для лотереи призов приглашения на самые интересные спектакли и концерты, которые в ближайшее время пройдут в Израиле, салон красоты и компания по финансовым консультациям. Предоставленные ими призы будут разыграны между всеми участниками опроса.

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ УЧАСТВОВАТЬ В ОПРОСАХ С ПРИЗАМИ

Редакция NEWSru.co.il предлагает нашим читателям зарегистрироваться на сайте израильского проекта "Мудрость толпы", где проводятся онлайн-опросы с розыгрышем призов.

Зарегистрироваться в качестве участника интернет-опросов проекта "Мудрость толпы"

Напомним, что среди участников опросов на сайте NEWSru.co.il призы не разыгрываются. Все опросы нашей редакции анонимны и не требуют регистрации.

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