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Либерман пообещал предпринять меры против распространителей слухов о крушении вертолета

время публикации: 16:44 | последнее обновление: 16:44 блог версия для печати фото
Либерман пообещал предпринять меры против распространителей слухов о крушении вертолета

Министр обороны Авигдор Либерман в своем Twitter прокомментировал появление 7 августа слухов о гибели в катастрофе вертолета ВВС ЦАХАЛа офицеров командного состава, вплоть до начальника Генштаба.

"Распространение вредоносных слухов, касающихся инцидентов в области безопасности, это безответственно, опасно и бесчеловечно. Я намерен предпринять меры против тех, кто распространяет их", - написал министр обороны.

Вечером 7 августа на базе военно-воздушных сил Армии обороны Израиля "Рамон" в Негеве во время выполнения тренировочного полета потерпел крушение боевой вертолет Apache. В результате аварии погиб пилот вертолета майор запаса Давид (Дуди) Зоар, 43 года, из Хайфы. Второй пилот, старший лейтенант срочной службы, имя которого пока не сообщается, получил ранения.

Похороны погибшего офицера состоятся в понедельник, 8 августа, в 18:30, на военном кладбище в Хайфе, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Представители СМИ, по просьбе семьи, не будут допущены на похороны.

Между крушением и публикацией информации об инциденте, прошло несколько часов. В это время в социальных сетях и с помощью мессенджеров распространялись слухи об аварии.



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