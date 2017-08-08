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В Израиле

Активисты "Молад" требуют от Яира Нетаниягу компенсацию в размере 140 тысяч шекелей

время публикации: 19:05 | последнее обновление: 19:05 блог версия для печати

Некоммерческая организация "Молад" подала в суд на старшего сына главы правительства Биньямина Нетаниягу, Яира. Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что организация обвиняет Яира Нетаниягу в клевете и требует от него компенсацию в размере 140 шекелей. Иск был подан в мировой суд Тель-Авива во вторник, 8 августа.

На прошлой неделе активисты "Молад" опубликовали в Facebook на странице "Проекта 61" расследование, касающегося Яира Нетаниягу. "Пять фактов о Яире Нетаниягу, сына всех" – назывался пост.

В ответ Яир назвал организацию "антисионистской", а также обвинил в связях с "Фондом уничтожения Израиля".

В исковом заявлении, поданном организацией "Молад", утверждается, что "Эти клеветнические высказывания были сделаны не только с тем, чтобы нанести вред истцу, но и могут расцениваться как подстрекательство". В исковом заявлении также говорится: "В утверждении, что организация является "антисионистской" нет ни капли правды, истец добивался делигитимации организации в глазах общественности".

Днем ранее сайт Walla News писал, что адвокат семьи Нетаниягу Йоси Коэн приглашал активистов "Молад" в свой офис с тем, чтобы попытаться замять конфликт и убедить их не подавать иск против сына Биньямина Нетаниягу.

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